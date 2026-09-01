Задолго до Стоунхенджа и фараонов: кем на самом деле были создатели первых европейских городов-гигантов

Когда мы слышим словосочетание "колыбель цивилизации", в нашем воображении сразу возникают изображения зиккуратов Месопотамии, пирамид Египта или идеальных улиц Мохенджо-Даро. Ведь там же возникли первые настоящие города, где тысячи людей объединились для совместной жизни?

Но нет – урбанистическая революция, по крайней мере в Европе, началась на плодородных черноземах лесостепи на территории современных Украины, Румынии и Молдовы, где расцвела грандиозная и загадочная культура Кукутень-Триполье. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Что открытие Трипольской культуры показало миру?

Четвертое тысячелетие до нашей эры – именно тогда процветала Трипольская культура. Задолго до того, как в долине Нила появились первые фараоны, а Стоунхендж стал местом поклонения, на территории современной Украины уже кипела жизнь в настоящих мегаполисах медного века – исследователи называют их мега-поселениями, mega-sites.

Долгое время западное академическое сообщество относилось к слухам о гигантских городах в Восточной Европе со скептицизмом, но факты – вещь упрямая. Исследователи обнаружили, что под слоем украинской почвы скрывались идеально спланированные концентрические круги застройки, причем очень, очень большие. Поселение Тальянки занимало площадь около 340 гектаров, Майданецкое – более 200 гектаров, Небелевка – около 260 гектаров.

В период расцвета, а это около 3900 – 3800 лет до нашей эры, такие поселения могли прокормить от 6 до 8 тысяч жителей. Хотя существует теория сезонного урбанизма – она гласит, что такое количество людей в мега-поселении находилось не одновременно. Мол, постоянно там жило относительно небольшое количество людей, а тысячи других со всего региона сходились лишь сезонно, на несколько недель или месяцев, для проведения религиозных обрядов, ярмарок, обмена зерном и празднеств. В любом случае это все равно были на тот момент крупнейшие скопления людей на всей планете.

Самое интересное о Трипольской культуре: смотрите видео cliosfriends

Но это еще далеко не все – трипольские мега-поселения поражают еще и гениальностью инженерной мысли. Это были не хаотичные скопления лачуг, а города, которые строились по строгому радиальному плану – дома располагались плотными овалами или кругами, оставляя в центре огромную свободную площадь, своеобразную арену для общественных собраний. Сами жилища строились из дерева, глины и половы или соломы – с технологической точки зрения это были классические глинобитные постройки, весьма похожие на прямых предков украинских хат-мазанок. Интерьеры украшали расписные алтари, округлые окна и сложные печи.

Самой удивительной, пожалуй, чертой Трипольской культуры, которая до сих пор вызывает жаркие споры, является так называемый "горизонт сожженных домов". Каждые 60 – 80 лет трипольцы по неизвестным причинам сжигали свои величественные поселения (не все всегда полностью, но в целом – так). Вряд ли это было следствием вражеских набегов, а скорее сакральным актом, требовавшим колоссальных усилий – но точно никто до сих пор не знает. Известно только, что после пожара община переселялась на новое место и строила город с нуля – этот цикл обновления является уникальным явлением в мировой истории.

Как жили трипольцы и что нам в целом о них известно?

Анализ социальной структуры трипольских мега-поселений указывает на поразительный парадокс – в этих гигантских городах не обнаружено никаких признаков серьезного социального неравенства. В Месопотамии или Египте появление городов всегда сопровождалось появлением царей, жрецов, рабов, монументальных дворцов и централизованных хранилищ, которые контролировала элита – у трипольцев ничего этого не было. Не обнаружили ни одного "дворца правителя" или элитного квартала – все дома были примерно одинакового размера и имели примерно равный доступ к ресурсам.

В Небелевке раскопали огромное общественное здание площадью более 1200 квадратных метров, которое, вероятно, служило местом собраний для всей общины – но никаких храмов для избранных. Это свидетельствует, скорее всего, о том, что древнейшие большие поселения Европы функционировали на принципах сложной, но эгалитарной демократии, где решения принимались коллективно, без принуждения со стороны авторитарных правителей.

Являются ли трипольцы предками украинцев: смотрите видео bazovana_istoriya

Экономическая база Триполья также впечатляет. Местные жители были для своего времени виртуозными земледельцами – они выращивали пшеницу, ячмень, горох, активно использовали тягловую силу волов. Их торговые сети простирались на тысячи километров – медь для инструментов и украшений импортировали с Балкан и из Карпат, а соль из трансильванских месторождений.

Визитной карточкой Триполья-Кукутени является ее полихромная керамика – посуда, расписанная сложными спиралями, изображениями собак, быков и змей, что свидетельствует о чрезвычайно богатом духовном мире. И все это делали без гончарного круга, но с симметрией, тонкостью стенок и качеством обжига, которые поражают даже современных мастеров. Трипольская керамика была не просто бытовой утварью, а своеобразной "книгой", где языком орнаментов записывали мифы, смену времен года или движение небесных светил.

К сожалению, несмотря на все это, в западной академической традиции Триполье до сих пор называют "сложным обществом", избегая термина "цивилизация". Мол, настоящая цивилизация невозможна без полноценной письменности, государственного аппарата, налоговой системы и так далее. Трипольцы же действительно не изобрели ни клинописи, ни иероглифов, ни, похоже, какого-либо другого инструмента бюрократии для фиксации долгов или законов. Однако Триполье является блестящим доказательством того, что человечество способно строить величественные города и поддерживать сложную экономику, не создавая при этом касты бесправных рабов и не коронуя тиранов.

Генетика и исчезновение: что до сих пор скрывает Триполье?

Последние достижения палеогенетики, в частности масштабные исследования ДНК, показали, что генетически трипольцы принадлежали к группе ранних европейских земледельцев (Early European Farmers), мигрировавших из Анатолии тысячелетиями ранее, с примесью местных охотников-собирателей. Но до сих пор у нас нет окончательного ответа, кем были люди этой протоцивилизации.

Мифы и фейки о Трипольской культуре: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Также остается загадкой, почему же эта величественная культура исчезла около 2700 года до нашей эры. Ученые считают, что упадок Триполья мог совпасть с резким ухудшением климата, когда зимы стали длиннее, а лета засушливыми. К тому же экстенсивное земледелие трипольцев истощило почвы вокруг мега-поселений, а леса вырубали для строительства и отопления жилищ.

Кроме того, генетические данные подтверждают массовую миграцию с востока – на историческую арену вышли представители Ямной культуры, суровые скотоводы-кочевники из степей, которые приручили лошадь и знали колесный транспорт. Столкновение двух миров – оседлых эгалитарных земледельцев и мобильных иерархических скотоводов – изменило демографическую карту всей Европы.

Как бы то ни было, трипольские мега-поселения опустели, их обитатели рассеялись и частично ассимилировались с новыми племенами. Оставив после себя таким образом горы пепла, разбитые кувшины – и целый ряд загадок, которые наука разгадывает по сей день.