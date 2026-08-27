Для обычного туриста – это просто нагромождение гигантских глыб, образующих причудливый круг. Но для историка, археолога и геолога – это монументальная летопись человеческой воли, инженерного гения и глубокого сакрального смысла, который мы только сейчас, в свете новейших исследований, начинаем по-настоящему понимать. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Сарсены, bluestones и Алтарный камень: как строили Стоунхендж?

Стоунхендж – популярная тема для обсуждений ученых, и еще более популярное место среди туристов со всего мира. Это древнее сооружение поражает своими масштабами и заставляет задаться вопросом – а как же тогдашние люди смогли его возвести, не имея колеса, тягловых животных или металлических орудий труда? Сегодня, благодаря беспрецедентным международным исследованиям с использованием масс-спектрометрии, изотопного анализа и рентгеновской флуоресценции, у нас есть много ответов, но далеко не все.

Комплекс строился около полутора тысяч лет, начиная примерно с 3000 года до нашей эры. Монумент состоит из нескольких типов камней, каждый из которых несет в себе уникальную историю пути. Внешний круг и знаменитые трилиты (конструкции в форме буквы "П") сложены из сарсенов – местного песчаника. Каждый из них весит до 30 тонн. Этих гигантов доставили из леса Вест-Вудс, расположенного в 25 километрах от Стоунхенджа – сложная логистическая задача для неолита, но вполне укладывающаяся в рамки понимания местного строительства.

Но настоящий шок в научном мире вызвали другие, так называемые "голубые камни" (bluestones) – более мелкие глыбы весом от 2 до 4 тонн, образующие внутренний круг и подкову. Еще в 1920-х годах геологи предположили, что они происходят из Уэльса, но только современные исследования поставили точку – эти камни (долериты и риолиты) были добыты в холмах Пресели (Preseli Hills) в западном Уэльсе. Расстояние от карьеров Крейг-Рос-и-Фелин (Craig Rhos-y-felin) и Карн-Гоедог (Carn Goedog) до Солсбери составляет около 250 километров.

Но и это еще не все. Международная команда исследователей относительно недавно проанализировала химический состав центрального мегалита – так называемого Алтарного камня (Altar Stone). И вот оказалось, что этот шеститонный блок старого красного песчаника происходит не из Уэльса, и даже не из Англии. Его "родина" – Оркнейский бассейн на северо-востоке Шотландии. Это означает, что камень преодолел невероятное расстояние – более 750 километров. И это полностью перевернуло наше представление о транспортных возможностях и социальных связях Британии эпохи неолита.

Пять тысяч лет назад в Британии царили густые непроходимые леса, болота и, разумеется, отсутствие дорог. Но как-то десятки камней весом по несколько тонн оказались за сотни километров. Долгое время доминировала теория ледникового переноса – якобы природа сама принесла эти камни на равнину во время последнего ледникового периода. Однако геологические раскопки в Уэльсе выявили неоспоримые следы древних каменоломен – искусственные платформы, остатки костров и каменные клинья, которыми откалывали породу.

Как и почему появился Стоунхендж: смотрите видео earth-ua

Итак, это было дело рук человеческих. Экспериментальная археология показывает, что голубые камни могли транспортировать по суше с помощью деревянных саней, которые тянули по бревнам-каткам. Для перемещения одного такого камня требовалась слаженная работа не менее 40 – 50 крепких людей. Что касается Алтарного камня из Шотландии, ученые склоняются к морскому маршруту – транспортировка шеститонной глыбы вдоль изрезанного штормами побережья Британии на сшитых лодках или плотах требовала выдающихся навигационных навыков и глубокого понимания морских течений.

Разгадка сакрального замысла: зачем древние люди перемещали горы?

Как видим, Стоунхендж сам по себе невероятнее любых мифов о волшебнике Мерлине или инопланетянах. Но зачем было прилагать такие сверхчеловеческие усилия, чтобы его построить? Почему неолитические племена не использовали местный камень? Почему потратили десятилетия, а возможно и столетия, на транспортировку конкретных глыб из Уэльса и Шотландии? Современная наука предлагает несколько обоснованных ответов, которые дополняют друг друга.

Символ большого объединения. Около 3000 года до нашей эры Британия переживала период глубоких социальных преобразований. Различные племена, имевшие собственные традиции и керамику, начали сливаться в единую культуру (желобчатой керамики). Поэтому, возможно, Стоунхендж был грандиозным политическим и духовным проектом, призванным объединить враждующие или разрозненные общины. Голубые камни из Уэльса, Алтарный камень из Шотландии и сарсены из Англии символизировали слияние различных регионов острова в единый центр. Это как древний аналог общей столицы. Есть интересные доказательства, полученные в поселении строителей Стоунхенджа – изотопный анализ стронция в зубах свиней из древних мусорных ям показал, что животных привозили на грандиозные пиры со всех уголков Британии, включая Шотландию. То есть Стоунхендж был местом массового паломничества.

Магия звука и исцеления. Другие исследователи обратили внимание на уникальные акустические свойства голубых камней. Многие из них являются так называемыми литофонами – при ударе они издают звонкий металлический звук, похожий на колокольный звон. В древних культурах такие камни считались наделенными магической, целебной силой. Возможно, Стоунхендж был своеобразной "Меккой неолита", или же "Лурдом неолита" – местом, куда люди отправлялись за исцелением.

Перенесение предков. Самая эмоциональная теория последних лет связана с открытием в Уэльсе разобранного каменного круга Ваун-Маун (Waun Mawn). Его диаметр идеально совпадает со рвом Стоунхенджа, а некоторые ямы от камней имеют ту же форму, что и глыбы на Солсберийской равнине. Напрашивается потрясающее предположение – когда племена из Уэльса мигрировали на восток, они не просто покинули свои дома, а взяли с собой своих богов, своих предков, воплощенных в камне. Они буквально перенесли свою святыню на новое место, чтобы сохранить связь с прошлым.

Как бы то ни было, ясно одно – Стоунхендж представляет собой нечто гораздо большее, чем просто древняя астрономическая обсерватория или календарь для определения дней солнцестояния. Создатели этого монумента были гениальными инженерами, отважными мореплавателями и глубокими мыслителями. Поэтому неудивительно, что Стоунхендж стоит и по сей день – как невероятно красноречивый свидетель того, на что способно человечество, когда оно объединено общей великой идеей.