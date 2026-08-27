Для пересічного туриста – це просто нагромадження велетенських брил, що утворюють химерне коло. Але для історика, археолога та геолога – це монументальний літопис людської волі, інженерної геніальності та глибокого сакрального сенсу, який ми лише зараз, у світлі новітніх досліджень, починаємо по-справжньому розуміти. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Сарсени, bluestones та Вівтарний камінь: як будували Стоунхендж?

Стоунхендж – популярна тема для обговорень вчених, та ще популярніше місце у туристів з усього світу. Ця давня споруда вражає масштабами та змушує запитувати себе, а як же тодішні люди змогли її звести, не маючи колеса, тяглових тварин чи металевих знарядь? Сьогодні, завдяки безпрецедентним міжнародним дослідженням із застосуванням мас-спектрометрії, ізотопного аналізу та рентгенівської флуоресценції, ми маємо багато відповідей, але далеко не всі.

Комплекс будували десь півтори тисячі років, починаючи приблизно з 3000 року до нашої ери. Монумент складається з кількох типів каміння, кожен з яких має унікальну історію подорожі. Зовнішнє коло та славнозвісні триліти (конструкції у формі літери "П") складені з сарсенів – місцевого піщаника. Вони важать до 30 тонн кожен. Цих велетнів доставили з лісу Вест-Вудс, що розташований за 25 кілометрів від Стоунхенджу – складна логістична задача для неоліту, але цілком вкладається у межі розуміння локального будівництва.

Але справжній шок у науковому світі викликали інші, так звані "блакитні камені" (bluestones) – менші брили вагою від 2 до 4 тонн, що утворюють внутрішнє коло та підкову. Ще у 1920-х роках геологи припустили, що ті походять з Уельсу, але лише сучасні дослідження поставили крапку – ці камені (долерити та ріоліти) були видобуті у пагорбах Преселі (Preseli Hills) у західному Уельсі. Відстань від кар'єрів Крейг-Рос-і-Фелін (Craig Rhos-y-felin) та Карн-Гоедог (Carn Goedog) до Солсбері становить близько 250 кілометрів.

Але і це ще не все. Міжнародна команда дослідників порівняно нещодавно проаналізувала хімічний склад центрального мегаліта – так званого Вівтарного каменю (Altar Stone). І от виявилося, що цей шеститонний блок старого червоного піщаника походить не з Уельсу, і навіть не з Англії. Його "батьківщина" – Оркадський басейн на північному сході Шотландії. Це означає, що камінь подолав неймовірну відстань у понад 750 кілометрів. І це повністю переписує наше розуміння транспортних можливостей та соціальних зв'язків Британії епохи неоліту.

П'ять тисяч років тому у Британії панували густі непрохідні ліси, болота та, ясна річ, відсутність доріг. Але якось десятки каменів вагою по кілька тонн опинилися за сотні кілометрів. Тривалий час домінувала теорія льодовикового перенесення – нібито природа сама принесла ці камені на рівнину під час останнього льодовикового періоду. Проте геологічні розкопки в Уельсі виявили беззаперечні сліди стародавніх каменоломень – штучні платформи, залишки вогнищ та кам'яні клини, якими відколювали породу.

Як і чому бували Стоунхендж: дивіться відео earth-ua

Отже, це була справа рук людських. Експериментальна археологія показує, що блакитні камені могли транспортувати суходолом за допомогою дерев'яних саней, які тягнули по колодах-котках. Для переміщення одного такого каменя потрібна була злагоджена робота щонайменше 40 – 50 міцних людей. Що стосується Вівтарного каменю з Шотландії, вчені схиляються до морського маршруту – транспортування шеститонної брили вздовж порізаного штормами узбережжя Британії на зшитих човнах або плотах вимагало видатних навігаційних навичок і глибокого розуміння морських течій.

Розгадка сакрального задуму: навіщо давні люди пересували гори?

Як бачимо, Стоунхендж сам по собі неймовірніший за будь-які міфи про чарівника Мерліна чи інопланетян. Але навіщо було докладати таких надлюдських зусиль, щоб його спорудити? Чому неолітичні племена не використали місцевий камінь? Чому витратили десятиліття, а можливо й століття, на транспортування конкретних брил з Уельсу та Шотландії? Сучасна наука пропонує кілька обґрунтованих відповідей, які доповнюють одна одну.

Символ великого об'єднання. Близько 3000 року до нашої ери Британія переживала період глибоких соціальних трансформацій. Різні племена, що мали власні традиції та кераміку, почали зливатися в єдину культуру (жолобкової кераміки). Тож, можливо, Стоунхендж був грандіозним політичним і духовним проєктом, покликаним об'єднати неприязні або розрізнені спільноти. Блакитні камені з Уельсу, Вівтарний камінь з Шотландії та сарсени з Англії символізували злиття різних регіонів острова в єдиний центр. Це як стародавній аналог спільної столиці. Є цікаві докази, добуті у поселенні будівельників Стоунхенджу – ізотопний аналіз стронцію у зубах свиней зі стародавніх сміттєвих ям показав, що тварин приводили на грандіозні бенкети з усіх куточків Британії, враховуючи й Шотландією. Тобто Стоунхендж був місцем масового паломництва.

Магія звуку та зцілення. Інші дослідники звернули увагу на унікальні акустичні властивості блакитних каменів. Багато з них є так званими літофонами – під час удару вони видають дзвінкий металевий звук, схожий на дзвін. У стародавніх культурах такі камені вважали наділеними магічною, цілющою силою. Можливо, Стоунхендж був своєрідною "Меккою неоліту", або ж "Лурдом неоліту" – місцем, куди люди йшли по зцілення.

Перенесення предків. Найбільш емоційна теорія останніх років пов'язана з відкриттям в Уельсі розібраного кам'яного кола Ваун-Маун (Waun Mawn). Його діаметр ідеально збігається з ровом Стоунхенджу, а деякі ями від каменів мають ту саму форму, що й брили на Солсберійській рівнині. Напрошується приголомшливе припущення – коли племена з Уельсу мігрували на схід, вони не просто покинули свої домівки, а забрали з собою своїх богів, своїх предків, втілених у камені. Вони буквально перенесли свою святиню на нове місце, щоб зберегти зв'язок із минулим.

Хай там як було, та ясно одне – Стоунхендж є чимсь набагато більшим, ніж просто стародавня астрономічна обсерваторія чи календар для визначення днів сонцестояння. Творці цього монумента були геніальними інженерами, відважними мореплавцями та глибокими мислителями. Тож не дивно, що Стоунхендж стоїть і досі – як неймовірно красномовний свідок того, на що здатне людство, коли об'єднане спільною великою ідеєю.