В тот серый осенний день в Москве, 7 октября 2006 года, в тусклом подъезде многоквартирного дома на Лесной улице раздались 4 глухих выстрела. Жертвой стала Анна Политковская – выдающаяся журналистка, чье имя на Западе прочно ассоциировалось с бескомпромиссной правдой, а в закрытых коридорах Кремля вызывало нескрываемое раздражение.

Этот день, по стечению, возможно, обстоятельств пришедшийся на день рождения президента России Владимира Путина, стал также историческим водоразделом – рубиконом, после которого началась систематическая, хладнокровная кампания по физическому уничтожению неудобных для Кремля журналистов. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему выстрелы в лифте в Москве стали точкой невозврата для свободы слова?

Анна Политковская не была первой убитой репортершей в постсоветской истории, но именно ее убийство – как показательная казнь – ознаменовало окончательный переход режима к открытому террору против свободы прессы. Масштаб личности Политковской был значительным – скажем, для западного мира она была едва ли не единственными надежными глазами и ушами в Чечне во время жестокой Второй чеченской войны.

Пока большинство лояльных СМИ послушно транслировали стерильные пресс-релизы российского министерства обороны, Анна скрупулезно документировала военные преступления. Она писала о систематических пытках, массовых похищениях людей, внесудебных казнях и создании бесчеловечных фильтрационных лагерей. Ее репортажи, переведенные на десятки языков и отмеченные премией Улофа Пальме и Всемирной премией ЮНЕСКО за свободу прессы, полностью разрушали официальный миф о "конституционном порядке", который Москва якобы наводила на Северном Кавказе.

Политковская была феноменально неудобной, ведь ее невозможно было ни подкупить, ни запугать. При этом она годами жила под постоянным психологическим давлением, подвергалась угрозам смерти, пережила незаконное задержание военными и едва выжила после попытки отравления в 2004 году на борту самолета, когда летела освещать теракт в Беслане.

Убийство Анны стало ледяным сигналом для всего журналистского цеха России – отныне критика высшей власти, расследование коррупции и разоблачение преступлений силовых структур или окружения Рамзана Кадырова будут караться смертью. После 7 октября 2006 года глубокая самоцензура в российских СМИ превратилась в основной инструмент физического выживания, а независимая журналистика начала свой трагический путь к полной маргинализации.

Самое важное об Анне Политковской и ее убийстве в 2006 году: смотрите видео rferlonline

Кто же стоит за убийством Анны Политковской?

По состоянию на 2026 год юридическая точка в деле об убийстве Анны Политковской так и не поставлена, да и пятнадцатилетний срок давности по этому преступлению бесславно истек еще в 2021. Российская судебная машина сумела осудить лишь исполнителей и организаторов самого нижнего звена – в 2014 году суд присяжных признал виновными Рустама Махмудова, нажавшего на курок, и его дядю Лом-Али Гайтукаева, приговорив их к пожизненному. Другие соучастники получили длительные сроки, однако фундаментальный вопрос – имя заказчика – остался без ответа, скрытого за стенами круговой поруки.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своем историческом решении 2018 года констатировал, что государство провалило расследование в отношении заказчиков убийства. Международные судьи подчеркнули, что следствие сознательно игнорировало политический мотив преступления и категорически отказалось расследовать возможную причастность высших должностных лиц Чеченской Республики или федерального правительства.

Более того, цинизм этой истории достиг абсолютного апогея в конце 2023 года – тогда одного из осужденных организаторов убийства, бывшего оперативника Сергея Хаджикурбанова, досрочно освободили из колонии. Он получил тайное президентское помилование в обмен на участие в военной агрессии против Украины. Этот вопиющий прецедент сложно рассматривать иначе как иллюстрацию морального коллапса российской правовой системы. Стало ясно, что Россия не только не ищет заказчиков политических убийств, но и готова прощать наемников, если они согласны убивать снова в интересах правящего режима.

В целом, убийство Анны Политковской открыло мрачную эпоху в новейшей истории Восточной Европы – за ней последовали правозащитница Наталья Эстемирова, политик Борис Немцов и десятки других диссидентов, чьи жизни оборвались из-за пуль, яда или "случайных" падений из окон. Та смерть в московском лифте 20 лет назад стала точным пророчеством того, во что неизбежно превратится Россия – в тоталитарную машину, где правда является тяжчайшим государственным преступлением, а убийство тех, кто ее ищет – неотъемлемой частью государственной политики.