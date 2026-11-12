Шелест метлы в ночном небе: как украинские летчицы доводили немецкую пехоту до безумия

Во время Второй мировой этот легендарный женский полк ночных бомбардировщиков сражался на самолетах из тонкой фанеры и пропитанной лаком ткани. Но именно эти хрупкие машины стали страшным ночным кошмаром для солдат Вермахта. Когда в темном небе раздавался тихий шелест, дивно похожий на звук ведьминской метлы, немецкие зенитчики неизбежно подвергались не только физической, но и панической атаке.

Среди тех бесстрашных летчиц, названных "Ночными ведьмами", которые каждую ночь совершали совершенно невозможное без радаров, радиосвязи и парашютов, ключевую роль сыграли молодые девушки, уроженки украинских городов и сел. Их невероятная отвага до сих пор поражает мир своей беспрецедентной самоотверженностью и филигранным летным мастерством. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как девушки на "фанерных этажерках" заставляли элитные войска Третьего Рейха умолять о пощаде?

588-й ночной бомбардировочный авиаполк был уникальным явлением в истории мировой авиации. Девушки летали на бипланах По-2, которые до войны использовались для обработки сельскохозяйственных полей. Эти самолеты были настолько медленными, что их максимальная скорость (около 150 километров в час) была ниже скорости заваливания немецких истребителей Messerschmitt Bf 109. Это создавало беспрецедентный аэродинамический парадокс – немецкие асы физически не могли лететь настолько медленно, чтобы прицельно расстрелять деревянный биплан, не рискуя сорваться в штопор.

Историки подробно описывают смертельно опасную, но гениальную тактику, которую использовали летчицы. Приближаясь к цели, они набирали высоту, а затем почти полностью выключали двигатели. Самолет бесшумно планировал в темноте, издавая лишь тихий свист ветра в металлических растяжках крыльев. Именно этот звук немцы прозвали "шелестом метлы", а самих летчиц – Nachthexen ("Ночные ведьмы"). Их бомбы падали словно из ниоткуда, сея абсолютный психологический террор среди пехоты и артиллеристов.

Одной из самых ярких звезд подразделения была украинка Евдокия Носаль, родившаяся в селе Бурчак в Запорожской области. Эта феноменальная летчица совершила 354 успешных боевых вылета. Ее жизнь трагически оборвалась 23 апреля 1943 года вблизи Новороссийска, когда осколок снаряда во время обстрела попал женщине в висок прямо во время полета. И она стала первой женщиной-пилотом Второй мировой войны, удостоенной высшей военной награды посмертно. Ее штурман, Глафира Каширина, смогла довести залитый кровью самолет до базы, что эксперты по авиации до сих пор считают чудом пилотажа.

"Ночные ведьмы" – женщины, бомбившие немецкую армию на деревянных бипланах: смотрите видео AshesofEmpires44

В чем заключался феномен украинских пилотесс, чьи имена навсегда вошли в мировые учебники по авиации?

Сбить хотя бы одну "Ночную ведьму" было для немцев крайне сложной задачей, ведь девушки летали на сверхнизких высотах, скрываясь в складках рельефа. Невозможно не отметить и невероятную выносливость этих женщин – до лета 1944 года они летали без парашютов, чтобы взять на борт дополнительные 20 килограммов бомб. В открытых кабинах при температуре минус 30 они получали тяжелые обморожения, но продолжали выполнять задания.

Настоящей легендой стала Надежда Попова, выросшая в Донецкой области. Ее выносливость выходила за пределы человеческих возможностей – во время самых тяжелых боев Попова совершала до 18 вылетов за ночь. Она возвращалась на базу, техники за три минуты подвешивали новые бомбы, и женщина снова поднималась в черное небо. Однажды ее самолет вернулся на аэродром с 42 пробоинами – пули пробили карту, шлем и даже летную куртку Надежды, но сама она осталась невредимой. Всего Попова совершила 852 боевых вылета, пережив войну и став символом несокрушимости для феминистских и военных движений аж до своей смерти в 2013 году.

Не менее впечатляет и история киевлянки Ларисы Розановой, ставшей одним из лучших штурманов полка. Ее способность ориентироваться в пространстве только по звездам и секундомеру, без каких-либо навигационных приборов, была невероятной. И по сей день, когда мировая историческая наука окончательно отделила реальные подвиги от советской пропаганды, имена всех этих украинок стоят в одном ряду с самыми выдающимися авиаторами мира – ведь они доказали, что настоящее мужество не зависит от пола или толщины брони, а закаляется в огне искренней любви к своей земле и абсолютного бесстрашия перед лицом смерти.