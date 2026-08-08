Первое украинское кино: о чем были фильмы до советской эпохи и почему они почти не сохранились

К советской эпохе украинское кино уже успело выйти за пределы театральных сцен, городских ярмарок и первых студий в Одессе и Екатеринославе. Однако почти вся эта ранняя история сегодня сохранилась лишь фрагментарно.

Однако они все же раскрывают неожиданно яркий портрет забытого мира кино. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Где зародилось первое украинское кино?

Еще до советской эпохи украинское кино уже имело свой собственный характер – живой, городской, театральный и порой по-настоящему смелый. Но почти весь этот ранний пласт сегодня похож на археологические памятники, находящиеся на грани исчезновения, ведь фильмов почти не осталось, а имена первопроходцев долго терялись в тени имперских и советских нарративов. Да и начиналось все не с торжественного шествия под фанфары.

Наше первое кино зародилось на стыке театра, ярмарочной культуры, городских аттракционов и технической новинки, которая стремительно меняла способ видеть мир. Его истоки связаны с Екатеринославом (ныне Днепр), где в 1911 году киноателье Даниила Сахненко сняло хронику гастролей театральной труппы Николая Садовского.

А также с ранними очагами в Одессе, где кинопроизводство активно формировалось в первые десятилетия киноэпохи. Одесса, собственно, стала тем местом, где кино быстро набрало обороты. Позже именно Одесская киностудия станет одним из ключевых центров, но ее истоки уходят в дореволюционную эпоху, когда кино только училось быть массовым искусством.

При этом украинское кино с самого начала не сводилось лишь к развлечению. Оно впитывало в себя сценическую культуру, локальные сюжеты и городскую современность. Неудивительно, что в ранних фильмах сосуществовали фрагменты театральной игры, документальная приверженность реальности и стремление показать именно местную жизнь, а не абстрактный имперский декор. Позже именно это разнообразие станет одним из аргументов для исследователей, которые говорили об обособленности украинского кинопроцесса еще до полного поглощения его советской системой.

Как зарождалось украинское кино: смотрите видео fincherkubrykom

Что снимали украинцы, когда кино еще было молодым?

Ранние украинские фильмы ассоциируются прежде всего с работами на стыке театра и экрана. Они выросли из уже существующей сценической традиции, которая дала актерскую пластику, ритм и драматургическую основу. Также здесь следует понимать, что в украинском кино до 1917 года формировалась не одна линия, а несколько – театрализованная, документальная, этнографическая и развлекательная.

Такое многоголосие делает ранний период нашего кино особенно интересным для историков культуры. Они выделяют несколько основных сюжетных направлений: первое – театральные записи спектаклей, в которых на пленку переносились уже знакомые зрителям сценические произведения; вторая – бытовые и этнографические сюжеты, фиксировавшие местные обычаи, одежду, типажи, ритм провинциальной и городской жизни; и третья – короткие популярные фильмы, призванные развлекать и удивлять, ведь раннее кино почти всегда было еще и ярмарочным зрелищем.

Именно здесь, что интересно, кроется одна из самых любопытных исторических ироний. То, что снимали как мгновение современности, сегодня стало почти недосягаемой тенью. Сохранившиеся немые фильмы – это редкие фрагменты реальной жизни, которые документируют людей, события, стили игры и ранние технические эксперименты. Эта оценка актуальна для всего мирового контекста, но для Украины она звучит особенно остро – ранние фильмы здесь исчезали, как талый снег под весенним солнцем.

А их было немало. Вспомним хотя бы эпическую "Запорожскую Сечь" и экранизацию "Наталки Полтавки" 1911 года с Марией Заньковецкой, снятые Сахненко в Екатеринославе. Или одесские культовые психологические драмы режиссера Петра Чардынина "Молчи, грусть, молчи" и "Последнее танго" 1918 года с участием легендарной королевы немого экрана Веры Холодной.

Первые шаги украинского кино и мировой контекст: смотрите видео imtgsh

Почему почти ничего не сохранилось из первых фильмов?

Это не одна катастрофа, а целая цепочка событий. Пленка раннего кинопериода была хрупкой, нестойкой и легко горела – без надлежащего хранения она портилась, трескалась или просто исчезала. К этому добавились войны, революции, смена режимов, эвакуация студий, рассеивание копий по разным городам и архивам, а также постоянная недооценка фильма как культурного документа.

Для раннего кино это была смертельно опасная смесь – словно архив строили на песке при сильном ветре. В первые десятилетия кинематографа не существовало нынешней культуры системного сохранения, а идея постоянного фильмофонда стала нормой значительно позже (даже в Великобритании институциональное собирание началось лишь в 1935 году). На украинских землях, раздираемых политическими бурями, шансы сберечь довоенные ленты были мизерными.

А потом случилась самая большая беда. После 1917 года история украинского кино не просто изменилась – ее почти переписали заново. Часть дореволюционной и ранней украинской кинематографии поглотила советская система, где отдельные местные традиции часто растворялись в союзной оптике. Украинское кино досоветской эпохи воспринимали не как отдельную историю, а скорее как предисловие к "настоящему" советскому.

К счастью, сейчас у нас есть возможность увидеть другую, истинную картину. То есть, да, до 1917 года украинское кино не было индустрией в современном смысле, но у него были корни, география, личности и культурный нерв – задолго до того, как советский аппарат начал превращать создание фильмов в идеологическую машину.