Весной 1947 года коммунистические власти Польши при молчаливом согласии и стратегической координации с Советским Союзом развернули одну из самых жестоких кампаний социальной инженерии в послевоенной Европе. Более 140 тысяч этнических украинцев, в частности лемков, бойков и надсянцев, были жестоко вырваны из родной земли, лишены имущества и принудительно рассеяны по чужим и враждебным территориям.

Сегодня историки однозначно квалифицируют эту депортацию как тщательно спланированную этническую чистку. Эта масштабная трагедия стала прямым следствием циничной геополитической игры Москвы и Варшавы, в которой человеческие судьбы и многовековая культура оказались лишь разменной монетой для укрепления тоталитарной власти. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему Москва и Варшава решили стереть украинскую идентичность с карты Закерзонья?

Прежде всего стоит помнить, что операция "Висла" стала финальным аккордом длительного процесса. Ей предшествовал так называемый "обмен населением" между коммунистической Польшей и УССР в 1944 – 1946 годах, когда около полумиллиона украинцев уже были принудительно выселены в Советский Союз. "Висла" же нанесла удар по тем, кто смог остаться на землях своих предков или избежать первой волны депортации.

Официальным поводом для начала операции "Висла" стала гибель польского генерала Кароля Сверчевского 28 марта 1947 года. Это действительно было одно из самых громких политических событий в послевоенной Польше – автоколонна генерала попала в засаду, которую якобы организовала УПА. Но обстоятельства тех событий были настолько странными, что даже польские историки признают – Сверчевского могли сознательно подставить под удар местные или советские спецслужбы.

При этом важно понимать реальную ситуацию в Закерзонье. Там действительно действовало мощное украинское партизанское движение, которое пыталось защитить местное население от произвола и террора польской милиции и войск. Однако коммунистический режим применил жестокий принцип коллективной ответственности – за действия подполья наказывали сотни тысяч мирных людей, которые просто хотели жить на своей земле.

Между тем Сверчевский стал главным "мучеником" польского красного пантеона – его именем называли улицы, а портрет впоследствии напечатали на банкноте в 50 злотых. Современная Польша признала его советским агентом – ведь тот прослужил большую часть своей карьеры в Красной армии и НКВД. Но как бы там ни было, в то послевоенное время для польского режима и Кремля смерть этого генерала стала идеальным подарком, удобной ширмой.

На самом деле план тотального выселения украинцев готовили задолго до тех событий. Коммунистическое правительство в Варшаве стремилось создать моноэтническое государство, что идеально вписывалось и в послевоенную концепцию Иосифа Сталина относительно полностью контролируемого сателлитного пояса на западных границах СССР. Так что сговор между польскими коммунистами и советским руководством носил глубоко прагматический и людоедский характер.

Советский Союз, который к тому времени уже завершил собственные массовые депортации, предоставил Варшаве методологическую базу и гарантировал непроницаемость восточной границы, чтобы ни один украинский беженец не смог спастись на территории УССР. Более того, советское командование в поддержку поляков перебросило из Львовской области целую танковую дивизию и спецподразделения НКВД.

Операция "Висла" – что до сих пор пытается скрыть Польша: смотрите видео historyforadults_ua

Вот так операция "Висла" стала классическим примером государственного террора, направленного не только на уничтожение партизанского сопротивления, но и на полную ассимиляцию целого этноса. Уничтожение социальной базы Украинской повстанческой армии было лишь тактической задачей, тогда как стратегическая цель заключалась в том, чтобы растворить украинское меньшинство в польском обществе, лишив его языка, религии и исторической памяти.

Какой была жестокая реальность и последствия депортации 1947 года во время операции "Висла"?

В 4 часа утра 28 апреля 1947 года шесть хорошо вооруженных дивизий Войск Польши приступили к безжалостной реализации плана, который полностью соответствует описаниям самых отвратительных преступлений против человечности. Украинцам давали от нескольких часов до 20 минут на сборы, после чего загоняли в товарные вагоны, словно скот. А затем везли в неизвестном направлении, обещая, что на новых землях их ждет "лучшая жизнь, земля и работа".

Исследователи обращают особое внимание на транзитный лагерь в Явожно – бывшее отделение нацистского лагеря смерти Аушвиц. Туда без суда и следствия бросили почти 4000 украинцев, в том числе женщин, детей и священников. Более 160 человек погибли там от пыток, голода и болезней, что является неоспоримым свидетельством карательного, а не даже переселенческого характера этой акции. Всего депортации подверглись более 140 тысяч наших людей.

Конечным пунктом этого пути скорби стали так называемые "Возвращенные земли" – бывшие немецкие территории на севере и западе Польши. Здесь проявилась и дьявольская изобретательность коммунистических инженеров человеческих душ – украинцев сознательно расселяли так, чтобы их количество не превышало 10% от местного населения. Им буквально запрещали селиться ближе, чем в 50 километрах от сухопутных границ и в 30 километрах от моря.

Современная демократическая Польша дистанцировалась от преступлений коммунистического прошлого (еще в 1990 году Сенат официально осудил операцию "Висла"), но до сих пор находится в глубоком историческом расколе относительно оценки тех событий. Например, польский Институт национальной памяти в 2023 закрыл расследование, цинично признав выселение украинцев "защитным и гуманным", но в 2024 году суд отменил это решение и вернул дело на расследование.

В Украине же нет двусмысленности в понимании того, что произошло на самом деле. Верховная Рада в 2018 году установила официальный День памяти жертв тех событий (второе воскресенье сентября каждого года), а в 2025 приняла закон, которым признала принудительную депортацию украинцев в 1944 – 1951 годах (вместе с операцией "Висла") преступлением коммунистического тоталитарного режима.

В итоге – к сожалению, коммунистическим диктаторам тогда удалось физически рассеять людей, но они потерпели фундаментальное поражение в попытке уничтожить их идентичность. Память о трагедии 1947 года и сегодня является неотъемлемой частью истории Украины и глобальной истории борьбы за права человека.