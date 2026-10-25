Операція "Вісла": як комуністичні режими Польщі та СРСР змовилися про етнічну чистку українців

Сьогодні історики однозначно класифікують ту депортацію як ретельно сплановану етнічну чистку. Ця масштабна трагедія стала прямим наслідком цинічної геополітичної гри Москви та Варшави, де людські долі та багатовікова культура виявилися лише розмінною монетою для зміцнення тоталітарної влади. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому Москва та Варшава вирішили стерти українську ідентичність з мапи Закерзоння?

Передовсім варто пам'ятати, що операція "Вісла" стала фінальним акордом тривалого процесу. Їй передував так званий "обмін населенням" між комуністичною Польщею та УРСР у 1944 – 1946 роках, коли близько половини мільйона українців вже були примусово виселені до Радянського Союзу. "Вісла" ж ударила по тих, хто зміг залишитися на прабатьківських землях або уникнути першої хвилі депортації.

Офіційний привід для початку операції "Вісла" – загибель польського генерала Кароля Свєрчевського 28 березня 1947 року. Це дійсно була одна з найгучніших політичних подій повоєнної Польщі – автоколона генерала потрапила у засідку, яку нібито організувала УПА. Але обставини тих подій були настільки дивними, що навіть польські історики визнають – Свєрчевського могли свідомо підставити під удар місцеві чи радянські спецслужби.

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При цьому важливо розуміти реальну ситуацію на Закерзонні. Там дійсно діяв потужний український партизанський рух, який намагався захистити місцеве населення від свавілля та терору польської міліції й війська. Проте комуністичний режим застосував жорстокий принцип колективної відповідальності – за дії підпілля карали сотні тисяч мирних людей, які просто хотіли жити на своїй землі.

Тим часом Свєрчевський став головним "мучеником" польського червоного пантеону – його ім'ям називали вулиці, а портрет згодом надрукували на банкноті у 50 злотих. Сучасна Польща визнала його радянським агентом – він же бо більшу частину кар'єри прослужив у Червоній армії та НКВС. Та хай там як, на той повоєнний час для польського режиму та Кремля смерть цього генерала стала ідеальним подарунком, зручною ширмою.

Насправді план тотального виселення українців готували задовго до тих подій. Комуністичний уряд у Варшаві прагнув створити моноетнічну державу, що ідеально вписувалося й у повоєнну візію Йосипа Сталіна щодо абсолютно контрольованого сателітного поясу на західних кордонах СРСР. Тож змова між польськими комуністами та радянським керівництвом мала глибоко прагматичний і людожерський характер.

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Радянський Союз, який на той час уже завершив власні масові депортації, надав Варшаві методологічну базу та гарантував непроникність східного кордону, аби жоден український біженець не зміг врятуватися на території УРСР. Ба більше, радянське командування на підтримку поляків перекинуло з Львівської області цілу танкову дивізію та спецпідрозділи НКВС.

Операція "Вісла" – що досі намагається приховати Польща: дивіться відео historyforadults_ua

Ось так операція "Вісла" стала класичним прикладом державного терору, спрямованого не лише на знищення партизанського опору, але й на повну асиміляцію цілого етносу. Знищення соціальної бази Української повстанської армії було лише тактичним завданням, тоді як стратегічна мета полягала у тому, щоб розчинити українську меншину у польському суспільстві, позбавивши її мови, релігії та історичної пам'яті.

Якою була жорстока реальність і відлуння депортації 1947 року під час операції "Вісла"?

О 4 годині ранку 28 квітня 1947 року шість добре озброєних дивізій Війська Польського розпочали безжальну реалізацію плану, який цілком відповідає описам найогидніших злочинів проти людяності. Українцям давали від кількох годин до 20 хвилин на збори, після чого заганяли у товарні вагони, немов худобу. А потім везли у невідомому напрямку, обіцяючи, на нових землях на них чекає "краще життя, земля та робота".

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Дослідники звертають особливу увагу на транзитний табір у Явожно – колишню філію нацистського табору смерті Аушвіц. Туди без суду і слідства кинули майже 4000 українців, разом із жінками, дітьми та священниками. Понад 160 людей загинули там від тортур, голоду та хвороб, що є беззаперечним свідченням каральної, а не навіть переселенської природи цієї акції. Загалом депортації зазнали понад 140 тисяч наших людей.

Кінцевим пунктом того шляху скорботи стали так звані "Повернені землі" – колишні німецькі території на півночі та заході Польщі. Тут проявила себе й диявольська винахідливість комуністичних інженерів людських душ – українців свідомо розселяли так, щоб їх кількість не перевищувала 10% від місцевого населення. Їм буквально забороняли селитися ближче ніж за 50 кілометрів від сухопутних кордонів та за 30 кілометрів від моря.

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Сучасна демократична Польща відмежувалася від злочинів комуністичного минулого (ще у 1990 році Сенат офіційно засудив "Віслу"), але досі перебуває у глибокому історичному розколі щодо оцінки тих подій. Скажімо, польський Інститут національної пам'яті у 2023 закрив розслідування, цинічно визнавши виселення українців "охоронним і гуманним", але у 2024 році суд скасував це рішення та повернув справу до розслідування.

В Україні ж немає двозначності у розумінні того, що сталося насправді. Верховна Рада у 2018 році встановила офіційний День пам'яті жертв тих подій (друга неділя вересня щороку), а у 2025 ухвалила закон, яким визнала примусову депортацію українців у 1944 – 1951 роках (разом з операцією "Вісла") злочином комуністичного тоталітарного режиму.

У підсумку – на жаль, комуністичним диктаторам тоді вдалося фізично розпорошити людей, але вони зазнали фундаментальної поразки у спробі знищити їхню ідентичність. Пам'ять про трагедію 1947 року і сьогодні є невіддільною частиною історії України та глобальної історії боротьби за права людини.