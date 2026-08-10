10 серпня 1920 – Севрський договір: як великі держави ділили Османську імперію і що пішло не так

Севрський договір не був випадковою формальністю, підписаною між кавою та сигарами у затишному передмісті Парижа 10 серпня 1920 року. Це був фінальний та болісний штрих до великої післявоєнної геополітичної операції, яку союзники за Першої світової війни вибудовували ще до того, як стихла зброя.

Документ перекроював Османську імперію та закріплював новий порядок на Близькому Сході, та разом із тим став символом приниження, спротиву й великого політичного провалу. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

За лаштунками Сан-Ремо: хто і чому ділив Османську спадщину?

У 1919 – 1920 роках Паризька мирна конференція поступово оформила розпад старих імперій, а для Османської держави це означало не просто поразку, а фактичне розшматування політичного тіла на окремі зони впливу, мандати, окупації та "тимчасові" кордони. Відтак 10 серпня 1920 року у Севрі під Парижем союзники підписали договір з турками, і зовні все скидалося на класичну післявоєнну "архітектуру миру".

Насправді ж це була архітектура на піску під вітром. Річ у тім, що Британія, Франція, Італія, Греція та інші союзники намагалися одночасно задовольнити взаємно суперечливі інтереси – унеможливити турецький реванш, закріпити контроль над стратегічними шляхами, розподілити арабські провінції й не дати жодному супернику здобути забагато. Саме тому замість чіткого рішення вийшла мозаїка.

Тут варто зауважити, що перш ніж дійти до Севра, союзники вже встигли домовитися у Сан-Ремо навесні 1920 року про ключові принципи поділу османської спадщини. Саме там визріла логіка, яка потім ляже в основу договору – Франції давали мандат на Сирію та Ліван, Британії на Месопотамію, а також на Палестину. Порахували кожен клаптик землі з нафтою, портами й залізницями.

Формально це подавали як перехідну, цивілізаційну і нібито тимчасову форму опіки. Але на практиці мандати стали новою мовою старого імперського контролю. Для місцевого населення це означало не омріяну незалежність, а заміну османської адміністрації на європейську опіку іншого кольору.

На додачу до цього договір закріплював інтернаціоналізацію ключових для регіону проток – Босфор і Дарданелли мали вийти з-під повного суверенного контролю Стамбула. Для Османської держави це було приниження подвійного масштабу – вона зберігала формальну столицю, але стратегічна артерія, що з'єднувала Чорне й Середземне моря, переходила під міжнародний нагляд.

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Примітно й те, що Севрський договір був особливо щедрим до Греції. Східна Фракія та район Ізміра відходили під грецький контроль, а це означало, що карта Егейського узбережжя мала змінитися на очах. Для Афін це був момент національного піднесення, для турків – сигнал тривоги. Водночас Італії діставалася сфера впливу навколо Анталії та сусідніх територій, тобто південне узбережжя Анатолії ставало зоною чужих амбіцій.

На сході ж союзники погодили створення Вірменської республіки у Східній Анатолії. Однак навіть сучасні міжнародні джерела підкреслюють очевидне – жодна з великих держав не мала достатньої сили або політичної волі, щоб реально захистити цей проєкт від наступу турецьких військ. Тож це погодження лишилося на папері, а папір у 1920 році для Анатолії був дуже слабкою бронею.

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Севр на диво швидко втратив моральну легітимність – надто багато народів побачили у ньому не мир, а перерозподіл здобичі після великої війни. Провал договору почався майже одразу після його підписання, бо в самій Османській державі вже народжувався інший центр сили – турецький національний рух на чолі з Мустафою Кемалем. І турецькі націоналісти сказали своє гучне та жорстке "ні".

Договір прийняв султан Мехмед VI, але його відкинули кемалісти, які воювали за незалежність, і це змінило все. Анкара, де зміцнювався національний рух, не збиралася миритися з тим, що зовнішні сили креслять нові кордони. Ба й на місцях союзницький план стикався з воєнною дійсністю – це грецька експансія у Малій Азії, загострення на сході, падіння авторитету султанського уряду та посилення турецької мобілізації.

У результаті Севр виявився не фінішем, а прологом до нової війни за Туреччину. І ця історія завершується вже аж у Лозанні – саме там 24 липня 1923 року союзники та нова Туреччина уклали угоду, яка замінила провальний проєкт 1920 року. Це була вже інша політична реальність – не імперія, яку ділять зовнішні сили, а держава, яка змогла відстояти більшу частину своїх ключових позицій у війні та переговорах.

А Севрський договір і сьогодні лишається символом того, як дипломатія може намалювати карту, але не може змусити її працювати. Історія любить такі уроки – папір може бути підписаний, скріплений печатками й урочистими промовами, але якщо він іде всупереч силі на землі, то дуже швидко перетворюється на політичний привид.