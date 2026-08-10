Этот документ перекраивал Османскую империю и закреплял новый порядок на Ближнем Востоке, но в то же время стал символом унижения, сопротивления и большого политического провала. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

За кулисами Сан-Ремо: кто и почему делил османское наследие?

В 1919 – 1920 годах Парижская мирная конференция постепенно оформила распад старых империй, а для Османской империи это означало не просто поражение, а фактическое растерзание политического организма на отдельные зоны влияния, мандаты, оккупации и "временные" границы. В результате 10 августа 1920 года в Севре под Парижем союзники подписали договор с турками, и внешне все напоминало классическую послевоенную "архитектуру мира".

На самом же деле это была архитектура на песке под ветром. Дело в том, что Великобритания, Франция, Италия, Греция и другие союзники пытались одновременно удовлетворить взаимопротиворечащие интересы – предотвратить турецкий реванш, закрепить контроль над стратегическими путями, распределить арабские провинции и не дать ни одному сопернику получить слишком много. Именно потому вместо четкого решения получилась мозаика.

Здесь стоит отметить, что прежде чем дойти до Севра, союзники уже успели договориться в Сан-Ремо весной 1920 года о ключевых принципах раздела османского наследия. Именно там сформировалась логика, которая затем ляжет в основу договора – Франции давали мандат на Сирию и Ливан, Великобритании на Месопотамию, а также на Палестину. Подсчитали каждый клочок земли с нефтью, портами и железными дорогами.

Формально это преподносилось как переходная, цивилизационная и якобы временная форма опеки. Но на практике мандаты стали новым выражением старого имперского контроля. Для местного населения это означало не желанную независимость, а замену османской администрации на европейскую опеку другого цвета.

Вдобавок к этому договор закреплял интернационализацию ключевых для региона проливов – Босфор и Дарданеллы должны были выйти из-под полного суверенного контроля Стамбула. Для Османской империи это было унижение двойного масштаба – она сохраняла формальную столицу, но стратегическая артерия, соединявшая Черное и Средиземное моря, переходила под международный надзор.

Самое интересное о Севрском договоре 1920 года: смотрите видео historywithmunazza

Примечательно и то, что Севрский договор был особенно щедр ко Греции. Восточная Фракия и район Измира переходили под греческий контроль, а это означало, что карта Эгейского побережья должна была измениться на глазах. Для Афин это был момент национального подъема, для турок – сигнал тревоги. В то же время Италии доставалась сфера влияния вокруг Анталии и соседних территорий, то есть южное побережье Анатолии становилось зоной чужих амбиций.

На востоке же союзники согласовали создание Армянской республики в Восточной Анатолии. Однако даже современные международные источники подчеркивают очевидное – ни одна из больших держав не обладала достаточной силой или политической волей, чтобы реально защитить этот проект от наступления турецких войск. Так что это соглашение осталось на бумаге, а бумага в 1920 году для Анатолии была очень слабой броней.

Главный перелом в Анатолии: что пошло не так со Севром?

Севр на удивление быстро утратил моральную легитимность – слишком многие народы увидели в нем не мир, а перераспределение добычи после большой войны. Провал договора начался почти сразу после его подписания, потому что в самой Османской империи уже зарождался другой центр силы – турецкое национальное движение во главе с Мустафой Кемалем. И турецкие националисты сказали свое громкое и жесткое "нет".

Договор принял султан Мехмед VI, но его отвергли кемалисты, которые воевали за независимость, и это изменило все. Анкара, где укреплялось национальное движение, не собиралась мириться с тем, что внешние силы чертят новые границы. Да и на местах план союзников сталкивался с военной реальностью – это греческая экспансия в Малой Азии, обострение ситуации на востоке, падение авторитета султанского правительства и усиление турецкой мобилизации.

В результате Севр оказался не финалом, а прологом к новой войне за Турцию. И эта история завершается уже в Лозанне – именно там 24 июля 1923 года союзники и новая Турция заключили соглашение, заменившее провальный проект 1920 года. Это была уже иная политическая реальность – не империя, которую делят внешние силы, а государство, сумевшее отстоять большую часть своих ключевых позиций в войне и на переговорах.

А Севрский договор и сегодня остается символом того, как дипломатия может нарисовать карту, но не может заставить ее работать. История любит такие уроки – документ может быть подписан, скреплен печатями и торжественными речами, но если он идет вразрез с силами, действующими на земле, то очень быстро превращается в политический призрак.