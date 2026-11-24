Того дня елегантний чоловік у діловому костюмі сів на борт рейсу 305 компанії Northwest Orient Airlines, замовив бурбон – і назавжди змінив історію світової авіації. Пасажир з іменем Ді Бі Купер викрав той літак, а згодом, отримавши викуп у 200 тисяч доларів, вистрибнув із парашутом у нічну грозу над лісами штату Вашингтон, залишивши по собі лише краватку та найбільшу загадку для спецслужб США.

Понад пів століття найкращі агенти ФБР намагалися розплутати справу під кодовою назвою NORJAK, перевіривши тисячі підозрюваних, але так і не знайшли жодного переконливого сліду. І до сьогодні цей зухвалий акт повітряного піратства залишається єдиним нерозкритим викраденням комерційного літака в історії Сполучених Штатів Америки. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як звичайний пасажир із портфелем зміг перехитрити екіпаж та уряд США?

Напередодні Дня подяки, 24 листопада 1971 року, коли аеропорти традиційно переповнені мандрівниками, чоловік, який придбав квиток за готівку на ім'я Ден Купер (помилка неуважного репортера пізніше назавжди перетворить його на Ді Бі), скидався на типового корпоративного менеджера середньої ланки. Він був одягнений у темний костюм, ідеально випрасувану білу сорочку та чорну краватку, а в руках тримав непримітний портфель, який невдовзі стане головним аргументом у його зухвалій грі проти системи.

Коли пасажирський лайнер Boeing 727-100 піднявся у повітря з Портленда, прямуючи до Сіетла, Купер спокійно передав записку молодій стюардесі Флоренс Шаффнер. Жінка спершу подумала, що це черговий незграбний флірт самотнього мандрівника, і поклала папірець до кишені – але пасажир тихо, проте безапеляційно порадив їй прочитати текст негайно, адже в його портфелі бомба.

Вимоги викрадача вражали математичною продуманістю та холоднокровністю – 200 тисяч доларів двадцятидоларовими купюрами (еквівалент понад 1,5 мільйона доларів на сьогодні) та 4 парашути. Купер вимагав саме цивільні парашути з ручним розкриттям, а не військові аналоги, що свідчило про його специфічні знання та ретельну підготовку до безпрецедентної втечі.

Після того як літак приземлився у Сіетлі, федеральна влада виконала всі умови, і викрадач відпустив 36 заручників, наказавши пілотам летіти до Мехіко на висоті не більш як 3000 метрів із випущеними шасі та кутом закрилків у 15 градусів. Вибір літака Boeing 727 не був випадковим – адже це було єдине на той час комерційне судно з хвостовим трапом, який можна було відкрити під час польоту.

І от десь між Сіетлом і Ріно, пролітаючи крізь щільну стіну крижаного дощу над густими непрохідними лісами південно-західного Вашингтона, Купер відкрив цей трап і зробив крок у непроглядну темряву, назавжди розчинившись у міфології американського кримінального світу.

Як Ді Бі Куперу вдалося викрасти літак, отримати викуп і залишитися непокараним : дивіться відео IstoriiNaNich

Чому наймасштабніше полювання в історії ФБР завершилося цілковитим фіаско?

Наступного ранку після безпрецедентного стрибка Сполучені Штати розпочали наймасштабнішу пошукову операцію у своїй історії, прочісуючи суворі, вкриті віковими деревами гори Каскадного хребта. Слідчі ФБР, підрозділи національної гвардії та місцеві рейнджери шукали будь-яку зачіпку у районі озера Мервін та стрімкої річки Льюїс, але дика природа штату Вашингтон надійно сховала всі таємниці тієї штормової ночі.

Головна проблема слідства полягала в тому, що точне місце приземлення вирахувати було фізично неможливо – швидкість вітру, траєкторія вільного падіння та точний час розкриття парашута залишалися невідомими змінними у цьому надскладному рівнянні. Багато авторитетних експертів схилялися до думки, що Купер просто не вижив, адже стрибок у діловому костюмі та легких мокасинах, без захисного шолома, у крижану бурю над гірською місцевістю межував із гарантованим самогубством.

Проте надія на розкриття справи несподівано спалахнула у 1980 році, коли восьмирічний хлопчик Браян Інграм, відпочиваючи з родиною на березі річки Колумбія у районі Тіна-Бар, випадково розкопав у піску три пачки напівзотлілих двадцятидоларових купюр – і серійні номери збіглися з грошима з викупу. Але ця сенсаційна знахідка лише породила нові логічні парадокси – ніхто не розумів, як гроші опинилися так далеко від передбачуваної зони приземлення і де спочиває решта суми.

Упродовж наступних десятиліть ФБР допитало понад тисячу підозрюваних, серед яких були ветерани В'єтнаму, досвідчені скайдайвери та навіть серійні грабіжники банків, такі як Річард Флойд Маккой. У липні 2016 року Бюро офіційно призупинило активне розслідування справи NORJAK, визнавши свою поразку.

Навіть станом на 2026 рік, попри колосальний розвиток технологій аналізу ДНК та виявлення частинок чистого титану на залишеній у літаку краватці J.C. Penney (що вказувало на зв'язок злочинця з аерокосмічною індустрією), справжня особа Дена Купера залишається нерозкритою. Він перетворився на своєрідного привида, ідеального антигероя епохи, який довів, що іноді людина справді може безслідно зникнути, залишивши наймогутнішій правоохоронній системі світу лише знак питання.