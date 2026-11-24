Кое-что интересное об афере Ди Би Купера, который угнал самолет, получил выкуп и исчез / Коллаж 24 Канала фото AP Photo, FBI
В тот день элегантный мужчина в деловом костюме сел на борт рейса 305 авиакомпании Northwest Orient Airlines, заказал бурбон – и навсегда изменил историю мировой авиации. Пассажир по имени Ди Би Купер угнал тот самолет, а получив выкуп в 200 тысяч долларов, выпрыгнул с парашютом в ночную грозу над лесами штата Вашингтон, оставив после себя лишь галстук и самую большую загадку для спецслужб США.
Более полувека лучшие агенты ФБР пытались распутать дело под кодовым названием NORJAK, проверив тысячи подозреваемых, но так и не нашли ни одного убедительного следа. И по сей день этот дерзкий акт воздушного пиратства остается единственным нераскрытым похищением коммерческого самолета в истории Соединенных Штатов Америки. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.
Как обычный пассажир с портфелем смог перехитрить экипаж и правительство США?
Накануне Дня благодарения, 24 ноября 1971 года, когда аэропорты традиционно переполнены путешественниками, мужчина, купивший билет за наличные на имя Ден Купер (ошибка невнимательного репортера позже навсегда превратит его в Ди Би), выглядел как типичный корпоративный менеджер среднего звена. Он был одет в темный костюм, идеально выглаженную белую рубашку и черный галстук, а в руках держал неприметный портфель, который вскоре станет главным козырем в его дерзкой игре против системы.
Когда пассажирский лайнер Boeing 727-100 поднялся в воздух из Портленда, направляясь в Сиэтл, Купер спокойно передал записку молодой стюардессе Флоренс Шаффнер. Женщина сначала подумала, что это очередной неуклюжий флирт одинокого путешественника, и положила бумажку в карман – но пассажир тихо, однако безапелляционно посоветовал ей прочитать текст немедленно, ведь в его портфеле бомба.
Требования похитителя поражали математической продуманностью и хладнокровием – 200 тысяч долларов двадцатидолларовыми купюрами (эквивалент более 1,5 миллиона долларов на сегодня) и 4 парашюта. Купер требовал именно гражданские парашюты с ручным раскрытием, а не военные аналоги, что свидетельствовало о его специфических знаниях и тщательной подготовке к беспрецедентному побегу.
После того как самолет приземлился в Сиэтле, федеральные власти выполнили все условия, и угонщик отпустил 36 заложников, приказав пилотам лететь в Мехико на высоте не более 3000 метров с выпущенным шасси и углом закрылков в 15 градусов. Выбор самолета Boeing 727 не был случайным – ведь это был единственный на тот момент коммерческий самолет с хвостовым трапом, который можно было открыть во время полета.
И вот где-то между Сиэтлом и Рино, пролетая сквозь плотную стену ледяного дождя над густыми непроходимыми лесами юго-западного Вашингтона, Купер открыл этот трап и сделал шаг в непроглядную тьму, навсегда растворившись в мифологии американского криминального мира.
Как Ди Би Куперу удалось угнать самолет, получить выкуп и остаться безнаказанным: смотрите видео IstoriiNaNich
Почему самая масштабная охота в истории ФБР завершилась полным фиаско?
На следующее утро после беспрецедентного прыжка Соединенные Штаты начали самую масштабную поисковую операцию в своей истории, прочесывая суровые, покрытые вековыми деревьями горы Каскадного хребта. Следователи ФБР, подразделения национальной гвардии и местные рейнджеры искали любую зацепку в районе озера Мервин и бурной реки Льюис, но дикая природа штата Вашингтон надежно скрыла все тайны той штормовой ночи.
Главная проблема следствия заключалась в том, что точное место приземления вычислить было физически невозможно – скорость ветра, траектория свободного падения и точное время раскрытия парашюта оставались неизвестными переменными в этом сверхсложном уравнении. Многие авторитетные эксперты склонялись к мнению, что Купер просто не выжил, потому что прыжок в деловом костюме и легких мокасинах, без защитного шлема, в ледяную бурю над горной местностью граничил с гарантированным самоубийством.
Однако надежда на раскрытие дела неожиданно возродилась в 1980 году, когда восьмилетний мальчик Брайан Ингрэм, отдыхая с семьей на берегу реки Колумбия в районе Тина-Бар, случайно откопал в песке три пачки полусгнивших двадцатидолларовых купюр – и серийные номера совпали с деньгами из выкупа. Но эта сенсационная находка лишь породила новые логические парадоксы – никто не понимал, как деньги оказались так далеко от предполагаемой зоны приземления и где покоится остальная часть суммы.
В течение последующих десятилетий ФБР допросило более тысячи подозреваемых, среди которых были ветераны Вьетнама, опытные парашютисты и даже серийные грабители банков, такие как Ричард Флойд Маккой. В июле 2016 года Бюро официально приостановило активное расследование дела NORJAK, признав свое поражение.
Даже по состоянию на 2026 год, несмотря на колоссальное развитие технологий анализа ДНК и обнаружение частиц чистого титана на галстуке J.C. Пенни (что указывало на связь преступника с аэрокосмической индустрией), истинная личность Дэна Купера остается нераскрытой. Он превратился в своеобразного призрака, идеального антигероя эпохи, который доказал, что иногда человек действительно может бесследно исчезнуть, оставив самой могущественной правоохранительной системе мира лишь знак вопроса.
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