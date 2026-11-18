У найтемніші роки ХХ століття, коли мільйони українців повільно згасали від штучно створеного голоду, радянська влада відкрила двері ще до однієї цинічної пастки під назвою "Торгзін". Ця державна мережа магазинів стала єдиним місцем, де загнані у кут люди могли обміняти свої останні сімейні реліквії на примарний шанс пережити новий день.

Окрім інших злочинів, сталінський режим свідомо використовував масове вимирання як інструмент для безжального викачування цінних металів із кишень знесиленого населення. Поки світ заплющував очі на трагедію Голодомору, імперія будувала свою індустріальну міць на вінчальних обручках, хрестиках та золотих монетах матерів, які віддавали все заради порятунку своїх дітей від вірної смерті. 24 Канал розповість про це докладніше.

Чому СРСР перетворив штучний голод на наймасштабніший державний ломбард в історії?

Радянська індустріалізація потребувала колосальних фінансових вливань. Річ у тім, що сталінський режим готувався до масштабної війни (заради світової комуністичної революції, якою марили червоні) та прагнув у максимально стислі строки перетворити аграрну країну на мілітаризовану наддержаву. А щоб масово зводити військові, тракторні та металургійні заводи, потрібні були передові західні верстати й технології.

Однак до початку 1930-х років глобальна Велика депресія безжально обвалила світові ціни на зерно та деревину (основні експортні товари СРСР), тому режиму конче потрібна була тверда валюта та чисте золото. Саме тоді мережа "Торгзін" ("Всесоюзне об'єднання по торгівлі з іноземцями"), яка спершу обслуговувала лише закордонних туристів, інженерів і дипломатів у великих містах, несподівано відкрила двері звичайних громадян.

Проте ця показна гостинність мала глибоко диявольський підтекст – відкриття торгзінів для місцевого населення у 1931 році навдивовиж збіглося у часі з початком тотальної конфіскації продовольства в українських селах. Держава штучно створила абсолютний дефіцит їжі, загнавши мільйони людей у пастку повільної мученицької смерті – і водночас цинічно запропонувала нібито вихід.

У цих спеціальних крамницях, розташованих переважно у великих містах на кшталт Харкова, Києва чи Одеси, полиці ломилися від свіжого хліба, добірних круп, цукру та олії. Але купити їх за звичайні знецінені радянські рублі було неможливо – єдиною платіжною одиницею стали спеціальні паперові бони, які видавали тільки в обмін на іноземну валюту, золото, срібло, платину та дорогоцінне каміння. Так тоталітарна машина перетворила Голодомор на безжальний макроекономічний інструмент: люди не просто купували їжу – вони викуповували власні життя ціною сімейних реліквій, які дбайливо передавали з покоління у покоління.

Голодомор – якою була моторошна роль торгзінів: дивіться відео SuspilneChernihiv

Якою була справжня ціна виживання та на що пішли тонни українського родинного золота?

Очевидці тих подій з невимовним жахом описували сюрреалістичний контраст між вимерлими українськими селами та сліпучим блиском вітрин торгзінів у містах. Знесилені селяни, ризикуючи бути заарештованими патрулями або вбитими на замерзлих дорогах, долали десятки кілометрів до найближчого адміністративного центру. Там вони стояли у довгих мовчазних чергах, стискаючи у змарнілих, опухлих від голоду руках свій останній земний скарб – вінчальні обручки, старовинні натільні хрестики, золоті сережки чи царські монети.

Державні оцінювачі у торгзінах працювали за відверто грабіжницьким спекулятивним курсом, свідомо занижуючи реальну ринкову вартість цінних металів у кілька разів. За золотий хрестик, який важив кілька грамів і мав величезну духовну цінність, зневірена мати могла отримати лише кілька кілограмів низькосортного борошна або проса – рівно стільки, щоб її діти протрималися на цьому світі ще один короткий тиждень.

Масштаби того безпрецедентного цинічного грабунку вражають. У найстрашніші роки Голодомору, 1932 – 1933, саме українські відділення "Торгзіну" забезпечили левову частку валютних надходжень до радянської імперської скарбниці. Тільки за один 1933 рік виснажене населення принесло до цих крамниць десятки тонн чистого золота та срібла.

Усе це негайно перетоплювали у стандартні злитки, назавжди знищуючи унікальну історичну та культурну ідентичність, і таємними ешелонами відправляли до банків Західної Європи та США. Ось такий гіркий парадокс історії – стрімкий індустріальний стрибок СРСР був значною мірою профінансований золотом, буквально знятим із холодних тіл тих, хто помирав від штучного голоду на найродючіших чорноземах планети. Історія системи "Торгзін" залишається одним із найстрашніших доказів того, що знищення української нації було не просто сліпим політичним терором, а холоднокровно прорахованою безжальною стратегією Москви.