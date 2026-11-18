Помимо прочих преступлений, сталинский режим сознательно использовал массовое вымирание как инструмент для безжалостного выкачивания драгоценных металлов из карманов измученного населения. Пока мир закрывал глаза на трагедию Голодомора, империя строила свою индустриальную мощь на обручальных кольцах, крестиках и золотых монетах матерей, которые отдавали все ради спасения своих детей от верной смерти. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Почему СССР превратил искусственный голод в самый масштабный государственный ломбард в истории?

Советская индустриализация требовала колоссальных финансовых вливаний. Дело в том, что сталинский режим готовился к масштабной войне (ради мировой коммунистической революции, о которой грезили красные) и стремился в максимально сжатые сроки превратить аграрную страну в милитаризованную сверхдержаву. А чтобы массово строить военные, тракторные и металлургические заводы, требовались передовые западные станки и технологии.

Однако к началу 1930-х годов глобальная Великая депрессия безжалостно обрушила мировые цены на зерно и древесину (основные экспортные товары СССР), поэтому режиму крайне нужна была твердая валюта и чистое золото. Именно тогда сеть "Торгсин" ("Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами"), которая поначалу обслуживала лишь зарубежных туристов, инженеров и дипломатов в крупных городах, неожиданно открыла двери для обычных граждан.

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Однако это показное гостеприимство имело глубоко дьявольский подтекст – открытие "Торгсинов" для местного населения в 1931 году удивительным образом совпало по времени с началом тотальной конфискации продовольствия в украинских селах. Государство искусственно создало абсолютный дефицит еды, загнав миллионы людей в ловушку медленной мучительной смерти – и в то же время цинично предложило якобы выход.

В этих специальных магазинах, расположенных преимущественно в больших городах, таких как Харьков, Киев или Одесса, полки ломились от свежего хлеба, отборных круп, сахара и масла. Но купить их за обычные обесцененные советские рубли было невозможно – единственной платежной единицей стали специальные бумажные боны, которые выдавали только в обмен на иностранную валюту, золото, серебро, платину и драгоценные камни. Так тоталитарная машина превратила Голодомор в безжалостный макроэкономический инструмент: люди не просто покупали еду – они выкупали собственные жизни ценой семейных реликвий, которые бережно передавались из поколения в поколение.

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Голодомор – какова была жуткая роль торгсинов: смотрите видео SuspilneChernihiv

Какова была настоящая цена выживания и на что ушли тонны украинского семейного золота?

Очевидцы тех событий с невыразимым ужасом описывали сюрреалистический контраст между вымирающими украинскими селами и ослепительным блеском витрин торгсинов в городах. Изможденные крестьяне, рискуя быть арестованными патрулями или убитыми на замерзших дорогах, преодолевали десятки километров до ближайшего административного центра. Там они стояли в длинных молчаливых очередях, сжимая в истощенных, опухших от голода руках свое последнее земное сокровище – обручальные кольца, старинные нательные крестики, золотые серьги или царские монеты.

Государственные оценщики в торгсинах работали по откровенно грабительскому спекулятивному курсу, сознательно занижая реальную рыночную стоимость драгоценных металлов в несколько раз. За золотой крестик, весивший несколько граммов и имевший огромную духовную ценность, отчаявшаяся мать могла получить лишь несколько килограммов низкосортной муки или проса – ровно столько, чтобы ее дети продержались на этом свете еще одну короткую неделю.

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Масштабы этого беспрецедентного циничного грабежа поражают. В самые страшные годы Голодомора, 1932 – 1933, именно украинские отделения "Торгсина" обеспечили львиную долю валютных поступлений в советскую имперскую казну. Только за один 1933 год истощенное население принесло в эти магазины десятки тонн чистого золота и серебра.

Все это немедленно переплавляли в стандартные слитки, навсегда уничтожая уникальную историческую и культурную идентичность, и тайными эшелонами отправляли в банки Западной Европы и США. Вот такой горький парадокс истории – стремительный промышленный скачок СССР был в значительной степени профинансирован золотом, буквально снятым с холодных тел тех, кто умирал от искусственного голода на самых плодородных черноземах планеты. История системы "Торгсин" остается одним из самых страшных доказательств того, что уничтожение украинской нации было не просто слепым политическим террором, а хладнокровно просчитанной безжалостной стратегией Москвы.