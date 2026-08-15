У ХІХ столітті пронизливий свист паротяга назавжди розірвав патріархальну тишу українських степів, перетворивши сонну провінцію на європейські мегаполіси. Саме сталеві магістралі та західні мільярди народили індустріальний Донбас.

На його ресурсах десятиліттями безжально паразитувала Москва, і вона ж сьогодні перетворила це промислове диво на покручені вибухами рейки та мертві заводи. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як європейські гроші та колії зробили схід України багатим?

ХІХ століття увірвалося в українські степи не гуркотом гармат, а пронизливим свистом паротягів. До того часу безкраї простори від Дніпра до Азовського моря жили у ритмі повільних чумацьких валок, де час вимірювали тижнями виснажливої подорожі під палючим сонцем. Але поява залізниць стала тим тектонічним зсувом, який назавжди змінив не лише логістику, а й саму ДНК українських міст. Сталеві магістралі перетворили аграрну периферію на пульсуюче серце європейської економіки, а Донбас – на металургійного левіафана, чию міць згодом привласнила, а до сьогодні майже знищила Російська імперія у своїй новітній реінкарнації.

Тут слід зауважити, що створення мережі колій України не почалася з Донбасу. У 1865 році відкрили першу на підросійській частині України залізницю Одеса – Балта. Через неї викачував зерно з родючих українських чорноземів і постачали його на кораблі, що йшли до Лондона, Марселя та Генуї. Схожа метаморфоза відбулася і з Києвом – у другій половині XIX століття він різко перетворився на "цукрову столицю" Європи. Залізничний міст через Дніпро за проєктом Аманда Струве зшив розірвані береги, і потяги повезли вугілля, машини та європейських інженерів, а вивозили – тисячі тонн рафінаду.

Як поставав Донбас та інші цікаві факти з історією регіону: дивіться відео HistorySnap-l5c

На Заході України, що перебував під владою Габсбургів, залізниця з'єднала Львів із Віднем та Краковом, що це миттєво інтегрувало Галичину у загальноєвропейський ринок. Саме тоді Львів став містом кав'ярень, банків та нафтових магнатів – завдяки бориславській нафті, яку тепер можна було легко транспортувати. Проте – так, найдраматичніша і наймасштабніша трансформація відбулася на Сході.

Тривалий час Донецький кряж залишався "Диким полем", малозаселеним степом, де вітер гуляв серед ковили. Геологи знали про поклади кам'яного вугілля ще з початку XVIII століття, але без дешевого і швидкого транспорту видобуток був економічно безглуздим. Вугілля неможливо було вивезти возами у промислових масштабах. Прорив стався завдяки двом факторам – іноземному капіталу та будівництву залізниці.

У 1869 році валлійський інженер та підприємець Джон Г'юз (Юз) за підтримки британського капіталу заснував металургійний завод на березі річки Кальміус, навколо ж заводу виросло робітниче селище Юзівка – нинішній Донецьк. А у 1884 році була завершена Катерининська залізниця, що з'єднала невичерпні поклади донецького вугілля з гігантськими запасами залізної руди у Кривому Розі. Це було ідеальне "промислове весілля". Потяги везли вугілля на захід, до криворізьких доменних печей, а на зворотному шляху у тих самих вагонах везли руду на заводи Донбасу. Ця логістична синергія створила один із найпотужніших металургійних кластерів у світі.

Паразитизм Російської імперії та трагічний фінал на згарищі

Донбас кінця XIX – початку XX століття не мав нічого спільного з російською глибинкою. Це був справжній європейський анклав, "Рур Сходу". Понад 90% капіталу у металургії та вуглевидобутку Донбасу належало іноземцям – бельгійцям, французам, британцям та німцям. Бельгійці будували скляні та хімічні заводи, французи інвестували у сталеливарні гіганти, британці контролювали вугільні шахти. Міста Донбасу рясніли іноземними консульствами, католицькими костелами та протестантськими кірхами. Чому ж цей регіон став центром саме російської економіки?

Історія Донбасу сповнена міфами, але насправді вона навіть цікавіша: дивіться відео clioslover

Російська імперія була технологічно відсталою. Її традиційний металургійний центр на Уралі працював на деревному вугіллі, що обмежувало обсяги виробництва і робило метал дорогим. Урал задихався без залізниць і сучасних технологій. Донбас же, працюючи на коксі та використовуючи передові європейські інновації, швидко знищив уральських конкурентів. До 1900 року Донбас виробляв понад 70% усього вугілля імперії та більшу частину її чавуну і сталі. Російська імперія, а згодом і Радянський Союз, фактично паразитували на цьому індустріальному диві, створеному західним капіталом, українськими руками та артеріями залізниць.

Залізниці викачували ресурси з Донбасу, живлячи імперський центр у Петербурзі та Москві, будуючи їхню військову машину. І от гірка іронія історії – регіон, який століття годував імперію своїм вугіллям і металом, нині став жертвою цієї ж імперії. Станом на 2026, після років жорстокої війни та окупації, від колишньої величі Донбасу залишилися лише апокаліптичні пейзажі. Сучасна Росія, яка колись привласнила собі славу "всесоюзної кочегарки", методично і безжально стерла її з лиця землі.

Найбільші металургійні комбінати у Маріуполі, зокрема легендарна "Азовсталь", яка колись була гордістю європейської індустрії, перетворені на покручені гори мертвого металу та бетону внаслідок варварських бомбардувань. Залізничні вузли, які колись пульсували життям, розбиті ракетами. Логістичні ланцюги, що вибудовували понад століття, розірвані у клапті. Це звучить як епітафія – окупаційна влада не має ні фінансових ресурсів, ні технологій, ні бажання щось відновлювати. І поки Донбас у лабетах "русского міра", шансів на порятунок буквально немає.