Та що там ті масони: ось 5 реальних таємних організацій, які впливали на світову політику

Конспірологи обожнюють шукати сліди ілюмінатів чи масонів у кожній світовій кризі, забуваючи про реальні тіньові рухи, які дійсно перекроювали політичну карту планети. Справжня історія набагато драматичніша за будь-які вигадки, адже іноді долі цілих імперій вирішували за зачиненими дверима невеликі групи змовників.

Їхні методи часто були безжальними, а вплив настільки потужним, що наслідки тих кулуарних рішень людство відчуває навіть у сучасному світі. 24 Канал зібрав цікавинки про 5 історично підтверджених таємних товариств, чия діяльність призвела до падіння монархій, початку глобальних воєн та народження нових незалежних держав.

Як підпільні рухи запалювали полум'я великих революцій та руйнували імперії?

У XVIII столітті Британська імперія здавалася непорушним колосом, але її міцний фундамент підточила група радикально налаштованих колоністів, відома як "Сини свободи" (Sons of Liberty). Заснована у 1765 році у Бостоні у відповідь на драконівський Закон про гербовий збір, ця таємна організація об'єднала ремісників, торговців та юристів, які категорично відмовлялися платити несправедливі податки далекій короні. Використовуючи жорсткі методи залякування британських чиновників, таємні збори під легендарним "Деревом свободи" та блискучу друковану пропаганду, вони організували знамените Бостонське чаювання 1773 року. Цей зухвалий акт економічного саботажу став тим самим сірником із вогнем, який кинули у порохову бочку американського невдоволення, спровокувавши Війну за незалежність США та народження нової світової гегемонії.

Поки молода Америка будувала республіку, Європа палала у вогні таємних товариств, серед яких найяскравіше виділялися італійські "Карбонарії" (Carbonari). Виникнувши на початку ХІХ століття на півдні Італії, ця глибоко законспірована мережа "вуглярів" поставила собі за амбітну мету повалення тиранії та об'єднання роздробленої країни. Їхні ритуали були містичними, присяги скріплювали кров'ю, а у лавах був навіть видатний британський поет лорд Байрон – проте політичні цілі залишалися абсолютно прагматичними. Карбонарії організували серію збройних повстань у Неаполі (1820 рік) та П'ємонті (1821 рік), які хоч і були жорстоко придушені австрійськими багнетами, встигли закласти ідеологічний фундамент Рісорджименто – масштабного руху, що зрештою призвів до створення єдиної незалежної Італії.

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На іншому кінці світу, у тропічній Азії, таємна дипломатія також безжально руйнувала багатовікові імперії. У 1892 році на Філіппінах палкий патріот Андрес Боніфасіо заснував "Катіпунан" (Katipunan) – глибоко засекречену антиколоніальну організацію, метою якої було збройне звільнення архіпелагу від жорстокого іспанського панування. Товариство мало надзвичайно складну ієрархію, власні таємні шифри та систему вербування через ритуал кровного братерства, яка дозволила за кілька років збільшити кількість членів від кількох десятків до десятків тисяч озброєних повстанців. Саме "Катіпунан" у 1896 році підняв масштабну Філіппінську революцію, яка поклала край понад трисотлітній іспанській колонізації та кардинально змінила геополітичний баланс у всьому Тихоокеанському регіоні.

Чи здатна жменька радикальних змовників штовхнути людство у прірву світових воєн?

Якщо деякі таємні товариства відчайдушно прагнули свободи, інші свідомо сіяли хаос, що призводив до катастрофічних наслідків планетарного масштабу. Сербська мілітаристська організація "Чорна рука" (офіційна назва "Уједињење или смрт"), заснована у 1911 році групою радикальних армійських офіцерів на чолі з безжальним Драгутіном Димитрієвичем, стала прологом найкривавішого конфлікту початку ХХ століття. Їхньою фанатичною метою було створення Великої Сербії шляхом нещадного терору та гучних політичних вбивств. Саме "Чорна рука" таємно озброїла, натренувала та направила бойовиків молодіжної організації "Млада Босна" до Сараєва, де 28 червня 1914 року фатальні постріли Гаврила Принципа в австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда запустили ефект доміно, який втягнув людство у м'ясорубку Першої світової війни.

Не менш зловісною та руйнівною виявилася історична роль німецького "Товариства Туле" (Thule-Gesellschaft), заснованого у Мюнхені 1918 року окультистом Рудольфом фон Зеботтендорфом. Під цілком безневинною вивіскою академічної групи з вивчення германської давнини ховалася могутня окультно-політична організація, яка агресивно сповідувала крайній антисемітизм, расову вищість та радикальний реваншизм. Її члени не просто проводили дивні містичні ритуали та популяризували свастику, а активно фінансували праві воєнізовані угруповання, скуповували популярні газети для масової пропаганди та створювали нові політичні партії. Саме ця таємна ложа стала головним ідеологічним та фінансовим спонсором Німецької робітничої партії (DAP), до якої згодом приєднався тоді ще нікому не відомий єфрейтор Адольф Гітлер.