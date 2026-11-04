4 листопада 1979 – "Друга революція" Хомейні: як Іран узаконив міжнародний тероризм на держрівні

Того дня розлючений натовп іранських студентів прорвав ворота посольства США у Тегерані, назавжди змінивши правила глобальної дипломатії. Цей зухвалий акт 4 листопада 1979 року, який аятола Рухолла Хомейні тріумфально назвав "Другою революцією", несподівано став точкою неповернення для Близького Сходу.

Замість того щоб засудити нападників, новий ісламський уряд офіційно підтримав захоплення заручників, перетворивши відвертий тероризм на легітимний інструмент державної політики. І навіть сьогодні, у 2026 році, світ продовжує пожинати криваві плоди того осіннього ранку, коли міжнародне право принесли у жертву релігійному фанатизму. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому захоплення посольства США в Ірані стало зламом світового порядку?

Дощового ранку 4 листопада 1979 року близько 3000 молодих радикалів, які називали себе "Мусульманськими студентами-послідовниками лінії Імама", перелізли через цегляний паркан американського дипломатичного представництва на вулиці Талегані у Тегерані. Каталізатором цього вибуху люті стало рішення президента США Джиммі Картера від 22 жовтня впустити поваленого іранського монарха Мохаммеда Резу Пахлаві до нью-йоркської лікарні для лікування раку. Студенти вимагали негайної екстрадиції шаха для показового суду та страти.

Але далі те, що починалося як студентський протест, мутувало у геополітичне потрясіння. Початковий план нападників передбачав символічну окупацію будівлі лише на кілька днів, проте реакція верховного лідера Ірану зламала всі чинні парадигми міжнародних відносин – аятола Рухолла Хомейні, відчувши колосальний потенціал для консолідації своєї абсолютної влади, публічно благословив дії радикалів по національному радіо. Він охрестив це захоплення "Другою революцією, навіть величнішою за першу", тим самим легалізувавши міжнародний злочин на найвищому державному рівні.

Це був безпрецедентний ляпас Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, яка гарантувала абсолютну недоторканність посольств. Уперше у новітній історії суверенна держава не просто не змогла захистити іноземних дипломатів, а свідомо використала їх як живий щит і політичний товар. 52 американці опинилися у пекельній пастці аж на 444 дні, ставши пішаками у жорстокій грі новоствореної Ісламської Республіки. Цей крок продемонстрував світові жахливу істину – Тегеран більше не грає за правилами цивілізованого світу, а створює власні, написані мовою шантажу та терору.

Історія захоплення посольства США у Тегерані у 1979 році: дивіться відео historypod

Як події 1979 року породили сучасну імперію державного тероризму?

Успішний шантаж наймогутнішої наддержави світу став для режиму Хомейні п'янким наркотиком, який визначив зовнішньополітичний ДНК Ірану на десятиліття. Криза із заручниками довела аятолам, що асиметрична війна та відвертий тероризм є ефективнішими та банально дешевшими інструментами впливу, ніж класична дипломатія чи відкриті військові конфлікти. Саме у горнилі тих 444 днів викувалася доктрина експорту Ісламської революції, яка досі залишається головною загрозою для стабільності на Близькому Сході.

Легалізувавши насильство проти дипломатів, Тегеран швидко перейшов до створення глобальної інфраструктури терору. Корпус вартових ісламської революції (КВІР), який спочатку виник як внутрішня преторіанська гвардія режиму, дістав мандат на проведення транснаціональних операцій. І вже у 1982 році, надихнувшись безкарністю тегеранської авантюри, іранські емісари прибули до Лівану, де виплекали своє найсмертоносніше дітище – угруповання "Хезболла". Це був прямий еволюційний наслідок подій 4 листопада – Іран зрозумів, що може вести війни чужими руками, ховаючись за спинами фанатичних проксі-сил.

Сьогоднішня мережа іранського впливу, яка простягається від хуситів у Ємені до шиїтських ополчень в Іраку та Сирії, є прямим нащадком тієї "Другої революції". Хомейні перетворив Іран на гігантський інкубатор екстремізму, де захоплення заручників, фінансування бойовиків та політичні вбивства стали рутинними бюрократичними процедурами. Зруйнувавши імунітет міжнародного права восени 1979 року, Ісламська Республіка відкрила скриньку Пандори – і хоча з того часу минуло вже майже пів століття, світ досі змушений платити криваву ціну.