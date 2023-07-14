Зґвалтував та задушив неповнолітню: на Хмельниччині оголосили вирок 21-річному вбивці

На Хмельниччині хлопець жорстоко зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину. Тепер йому загрожує до 14 років позбавлення волі.

Вбивцею виявився 21-річний хлопець. Його звинувачують в умисному вбивстві, поєднаному з сексуальним насильством, зґвалтуванні, крадіжці та викраденні документа.

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На Хмельниччині засудили хлопця, який вбив неповнолітню дівчину

Як стало відомо, у липні 2022 року в безлюдному місці у Хмельницькому 21-річний хлопець ввечері побачив 16-річну дівчину та намагався з нею познайомитися. Коли він отримав відмову, то витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию та силою відволік у сторону. Після цього – зґвалтував та задушив.

Тікаючи з місця вчинення злочину, зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

Згодом тіло дівчини знайшли поблизу недіючого залізничного переїзду.

Зазначається, що до вироку суду засуджений перебував під вартою. Тепер суд визнав винним 21-річного хлопця винним в умисному вбивстві, поєднаному з сексуальним насильством, зґвалтуванні, крадіжці та викраденні документа. Його засудили до 14 років позбавлення волі. Також суд зобовʼязав виплатити 1 мільйон гривень родичам вбитої.

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