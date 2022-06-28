Холодильник перемагатиме телевізор, – економіст про те, коли вся Росія страждатиме від санкцій

Росія – страшенно велика країна із надзвичайно низьким рівнем життя у населення. Для того, аби ще знизити той рівень життя, має пройти серйозний відтинок часу, який вдарить по робочих місцях.

Про це 24 каналу розповів Олег Пендзин, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу". Він також зазначив, що у Росії поки є запаси для того, аби наповнювати внутрішній ринок.

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Так, чимало підприємство згорнули свою діяльність у країні-окупантці, але в межах федерального бюджету фінансування безробітних продовжується, зазначає економіст.

"Як мінімум, має пройти ще 3-4 місяці часу, аби пересічний російський громадянин почав відчувати дискомфорт", – додає Пендзин.

Тільки в такому випадку холодильник почне перемагати телевізор, сьогодні ж все навпаки – поки телевізор перемагає холодильник,

– каже експерт.

У Росії стався дефолт – що це змінює

Дефолт – це коли країна фактично заявляє, що або не має чим розплачуватися з боргами, або не має такої можливості. У випадку Росії це другий варіант. На жаль, Росія має вдосталь грошей, щоб сплатити борги, завдяки своїм наддоходам від нафти й газу. Але санкції не дозволяють країні-агресорці це зробити. Тож технічно Росія зазнала дефолту по зовнішніх зобов'язаннях.

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Що це означає? В короткостроковій перспективі не так багато. Адже завдяки санкціям Росія і так вже зазнала багато традиційних наслідків дефолту, коли повномасштабно вторглася в Україну. Країну-агресорку відключили від зовнішніх ринків капіталів, заблокували банківську систему, її рейтинги впали, а інвестори почали виходити з країни.

У довгостроковій перспективі на Росію чекають великі проблеми. Зокрема, йдеться про:

знецінення рубля;

ріст цін на товари та послуги;

значне здорожчання кредитів;

затримка виплат пенсій, соціальних виплат та зарплат бюджетникам;

всі ці виплати не будуть переглядатися;

проблеми із постачанням, дефіцит товарів.

Коротко про те, як Росія досягла дефолту

26 червня завершився пільговий період для виплати Росією відсотків іноземним кредиторам у розмірі 100 мільйонів доларів. Таке протермінування, означає, що Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом.

Водночас прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, вже встиг озвучити позицію Кремля щодо цього. Він заявив, що жодного дефолту немає, оскільки платежі вони здійснили, а те, що гроші не надійшли – не їхня проблема.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що дефолт для будь-якої економіки – це страшна загроза. Він зазначив, що поки цей дефолт проходить на рівні дрібниць, однак росіяни вже дуже чутливо на нього реагують.

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