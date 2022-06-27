Через дефолт є певні наслідки для компаній, які є російськими резидентами. Про це 24 каналу розповів глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

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Він пояснив, що ці резиденти впливають на зменшення вартості акцій материнських компаній, які ними володіють.

Безперечно ці обставини загалом дуже-дуже негативно впливають на всі компанії, які досі ще присутні в Росії. Цей процес є неспинним і компанії крок за кроком будуть виходити з Росії,

– пояснив Данило Гетманцев.

"Це питання часу. Але ми не повинні чекати якоїсь події, якоїсь дати, яка буде свідчити про те, що економіка Росії зруйнована. Це процес. Тривалий процес. Важкий процес", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що в цьому процесі Україні набагато складніше, ніж агресору. Адже саме на нашій території ведуться військові дії, а не теренах Росії.

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