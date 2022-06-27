Про санкції оголосили у Білому домі

Відповідне рішення було прийнято на полях саміту "Групи семи" у Німеччині, який триває з 26 до 28 червня. Під санкції США та інших країн G7 потраплять причетні до крадіжки українського зерна.

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Також, як наголосили у Білому домі, санкції запровадять проти тих, хто причетний до спроб в інший спосіб отримувати вигоду від війни.

Саміт G7: які рішення були прийняті, на користь України

Сполучені Штати Америки введуть нові санкції проти Росії. Вони стосуватимуться приватних військових компаній, російських військових підрозділів, а також "міністрів" і "мерів" окупованих міст.

Лідери G7 готові обмежити доходи Росії від експорту золота, яке є другим за величиною експортним товаром РФ після енергоносіїв. Офіційне оголошення про заборону на російське золото очікується 28 червня.

Також країни "Групи семи" будуть домагатися дозволу використовувати доходи, отримані від нових тарифів на російські товари, для допомоги Україні.

Росія краде українське зерно: головне

Російські військові окупували частини Херсонської та Запорізької області, звідки незаконно вивозять українське зерно. Росія краде зерно, транспортуючи його через окупований Крим.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 26 червня інформував, що росіяни вже вкрали як мінімум 400 тисяч тонн зерна.

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Нещодавно американська компанія Maxar показала супутникові знімки, на яких судна під російським прапором перевозили викрадене в Україні зерно і доставляли його в Сирію.

На початку червня повідомлялося, що тільки за три місяці Росія направила до Сирії приблизно 100 тисяч тонн пшениці, яка була викрадена з території України та вивезена в Крим.

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Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно Єгипту, однак там відмовилися купувати награбоване. Після цього судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Посередником між Україною та Росією намагається бути Туреччина. Водночас посол України в Туреччині Василь Боднар повідомляв, що Анкара купує у Москви крадене українське зерно.

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