У відомстві зазначили, що запровадять санкції проти осіб, які відповідальних за порушення прав людини, включаючи військові злочини, спекуляцію та нелегітимну колабораційну владу.

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Санкції проти військових та ПВК

Лідери G7 вирішать запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за порушення прав людини, включаючи воєнні злочини, здійснення нелегітимної влади в Україні та причетних до крадіжки українського зерна чи іншого незаконного отримання прибутку від війни,

– зазначили в пресслужбі.

У Білому домі додали, що Міністерство фінансів США та Державний департамент США також запровадять санкції проти приватних військових компаній, які діють в Україні, російських військових підрозділів, які причетні до порушень прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні, а також посадових осіб Росією, які на окупованих територіях беруть участь в управлінні.

Крім того, США накладуть візові обмеження приблизно на 500 посадових осіб у зв'язку з порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Про які ще санкції проти Росії домовились лідери G7

В Білому домі зазначили, що лідери G7 сповнені рішучості обмежити доходи Росії, в тому числі від золота, який є другим за величиною експорту Росії після енергоносіїв. Сполучені Штати зроблять кілька ключових дій для виконання цих зобов'язань.

Міністерство фінансів США ухвалить рішення про заборону імпорту золота в США, що перешкоджатиме участі Росії на офіційному ринку золота. Лідери G7 також візьмуть на себе зобов’язання продовжувати цілеспрямовані зусилля проти держав, які допомагають Росії ухилятися від санкцій.

Міністерство торгівлі США запровадить перші обмеження проти компаній, які допомагають Росії, їх додадуть до санкційного списку. Це заборонить цим компаніям купувати товари та технології американського походження, такі як напівпровідники.

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