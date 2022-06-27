Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Це трапилось 26 червня, хоч інші джерела писали про це раніше.

Зауважте Треба якось пояснювати солдатам, за що воюють, – Арестович про зміну російського командування

Війною в Україні командуватиме Жидко

Генерал-полковник Геннадій Жидко, нинішній директор військово-політичного управління Росії, ймовірно, очолює загальне командування російськими військами в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Також там пояснили, що Жидко сидів поруч та спілкувався з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу під час інспекції російських сухопутних військ в Україні 26 червня.

"Хоча табличка Жидка була помітно розмита міністерством оборони Росії, і його позиція офіційно не підтверджена, на відміну від командирів", – написали у ISW.

Там також пригадали, що команда Conflict Intelligence Team на початку червня повідомляла, що Олександра Дворнікова замінив на посаді командувача Південного військового округу Геннадій Жидко. Проте в американському Інституті вивчення війни цю інформацію самостійно перевірити не змогли.

Натомість пояснили, що, ймовірно, цю заміну підтверджують звіти від 21 червня про звільнення Дворнікова та місце Жидка під час візиту Шойгу 26 червня.

Про звільнення Дворнікова почали говорити ще на початку червня

Conflict Intelligence Team ще 2 червня повідомила, що замість Дворнікова операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко.

Він був командувачем Східного військового округу, а нині – заступник міністра оборони Росії з військово-політичної роботи. Про це їм стало відомо від джерел серед солдатів.

Вже 3 червня військовий експерт Олег Жданов розповів, що Олександр Дворніков, який відомий під прізвиськом "сирійський м'ясник", не виправдав надій Кремля.

Дворніков не виправдав надій, які на нього покладали. Його усунули. Це вже третій очільник так званої "операції" (а по факту – війни). Герасімов не справився, Дворніков теж. А якщо вже замполіта ставлять командувати військами – то пиши пропало,

– пояснив Жданов.

Зокрема, він згадав про посаду Жидка, який є відповідальним за військово-політичну роботу.

Зверніть увагу! В ISW пояснювали, що Росія може "чистити" вищих офіцерів, а саме Дворнікова, Сердюкова через провал у війні проти України. Тоді росЗМІ підтверджували, що нинішній начальник штабу центрального військового округу Михайло Теплинський змінить командувача повітряно-десантних військ Росії Андрія Сердюкова. Останнього звільнили за погану роботу під час вторгнення та значні втрати серед десантників. Щодо Дворнікова тоді були суперечливі заяви.

Коментуючи зміну російського командування, Олексій Арестович розповів, що Росія вирішила змінити військове командування, бо думає, що це допоможе досягти успіху. Радник глави Офісу Президента пояснював, що наразі ситуація на фронті – це точно не той ефект, якого очікував Путін, тому він вирішив зробити чергову ротацію.

Коротко про Дворнікова та Жидка

Російський диктатор Володимир Путін призначив генерала Олександра Дворнікова у квітні. Тобто після того, як російські окупанти були змушені відступити з Півночі України та зазнали поразок в боях за Київ.

Досі Дворніков славився своєю нелюдською жорстокістю. Саме він керував російським військом у Сирії. Там отримав прізвисько "сирійський м'ясник" за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

Буквально 25 червня британська розвідка повідомила, що генерал Олександр Дворніков не зміг виконати жодної поставленої мети.

Окрім того, 17 червня у Bellingcat написали, що Володимир Путін планує замінити Олександра Дворнікова на посаді командувача вторгненням в Україну. Вони причиною назвали надмірне вживання алкоголю та недовіру з боку російських військових.

Щодо Геннадія Жидка відомо, що він також був на війні у Сирії. Там він був начальником штабу угруповання російського війська. По службі піднявся нібито через "нестандартне" мислення.

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