Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. Это произошло 26 июня, хотя другие источники писали об этом раньше.

Нужно как-то объяснять солдатам, за что воюют, – Арестович об изменении российского командования

Войной в Украине будет командовать Жидко

Генерал-полковник Геннадий Жидко, нынешний директор военно-политического управления России, вероятно, возглавляет общее командование российскими войсками в Украине,

– говорится в сообщении.

Также там объяснили, что Жидко сидел рядом и общался с министром обороны России Сергеем Шойгом во время инспекции российских сухопутных войск в Украине 26 июня.

"Хотя табличка Жидка была заметно размыта министерством обороны России, и его позиция официально не подтверждена, в отличие от командиров", – написали в ISW.

Там также напомнили, что команда Conflict Intelligence Team в начале июня сообщала, что Александра Дворникова заменил в должности командующего Южного военного округа Геннадий Жидко. Однако в американском Институте изучения войны эту информацию самостоятельно проверить не смогли.

Зато объяснили, что, вероятно, эту замену подтверждают отчеты от 21 июня об освобождении Дворникова и месте Жидка во время визита Шойгу 26 июня.

Об уходе Дворникова начали говорить еще в начале июня

Conflict Intelligence Team еще 2 июня сообщила, что вместо Дворникова операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко.

Он был командующим Восточным военным округом, а ныне – заместителем министра обороны России по военно-политической работе. Об этом им стало известно от источников среди солдат.

Уже 3 июня военный эксперт Олег Жданов рассказал, что известный под прозвищем "сирийский мясник" Александр Дворников не оправдал надежд Кремля .

Дворников не оправдал надежд, которые на него возлагали. Его устранили. Это уже третий глава так называемой "операции" (а по факту – войны). Герасимов не справился, Дворников тоже. А если уж замполита ставят командовать войсками – то пиши пропало,

– объяснил Жданов.

В частности, он упомянул о должности Жидка, который ответственен за военно-политическую работу.

Обратите внимание! В ISW объясняли, что Россия может "чистить" высших офицеров , а именно Дворникова, Сердюкова из-за провала в войне против Украины. Тогда росСМИ подтверждали, что нынешний начальник штаба центрального военного округа Михаил Теплинский сменит командующего воздушно-десантными войсками России Андрея Сердюкова. Последнего уволили за плохую работу во время вторжения и значительные потери среди десантников. Насчет Дворникова тогда были противоречивые заявления.

Комментируя смену российского командования, Алексей Арестович рассказал, что Россия решила сменить военное командование, потому что думает, что это поможет добиться успеха. Советник главы Офиса Президента объяснял, что сейчас ситуация на фронте – это точно не тот эффект, которого ожидал Путин, поэтому решил сделать очередную ротацию.

Кратко о Дворникове и Жидке

Российский диктатор Владимир Путин назначил генерала Александра Дворникова в апреле. То есть после того, как российские кафиры были вынуждены отступить с Севера Украины и потерпели поражение в боях за Киев.

До сих пор Дворников славился своей бесчеловечной жестокостью. Именно он руководил русским войском в Сирии. Там получил прозвище "сирийский мясник" за тактику ведения войны, предполагавшую большое количество гражданских жертв.

Буквально 25 июня британская разведка сообщила, что генерал Александр Дворников затруднился выполнить ни одной поставленной цели .

Кроме того, 17 июня в Bellingcat написали, что Владимир Путин планирует заменить Александра Дворникова в должности командующего вторжением в Украину. Они причиной назвали чрезмерное употребление алкоголя и недоверие со стороны российских военных.

По Геннадию Жидко известно, что он также был на войне в Сирии. Там он являлся начальником штаба группировки русского войска. По службе поднялся якобы из-за "нестандартного" мышления.

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