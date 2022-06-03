Вместо Дворникова операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко. О случившемся с Дворниковым 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Дворников не оправдал надежд, которые на него возлагали. Его устранили. Это уже третий глава так называемой "операции" (а по факту – войны). Герасимов не справился, Дворников тоже. А если уж замполита ставят командовать войсками – то пиши пропало,

– считает Жданов.

Поэтому он думает, он тоже не добьется выполнения тех задач, которые возлагает на него Путин.

"Может быть, что он единственный, кто согласился на эту должность. Потому что небоевого генерала ставить на войну - заранее проигрышная ситуация", - добавил Жданов.

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Дворникова отстранили от командования

Президент России Владимир Путин назначил нового командующего войсками в Украине, генерала Александра Дворникова в апреле, что многие расценили как признание того, что первоначальный военный план РФ провалился.

По словам американских официальных лиц, Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения РФ координировать свои атаки, но в последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников США рассуждать о том, как он отвечает за военные действия.

Больше недели назад команда Conflict Intelligence Team от источников среди солдат узнала, что вместо Дворникова операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко, бывший командующий Восточным военным округом, а ныне заместитель министра обороны России по военно-политической работе.

Справка. Александр Дворников до 2016 года почти год командовал русскими войсками в Сирии.