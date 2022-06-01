Так что уже возможно ищут того, кто может его заменить. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на ютубе 24 канала.

Ко теме Командующего России в войне против Украины не видели уже две недели, – СМИ

Впрочем, по его словам, официальных новостей пока нет. Есть только соответствующие подозрения. Пока их проверяют.

Также он считает, что Россия условно разделила своих командиров на "лояльных" и "нелояльных". Также они начали ротацию кадров, предлагая "нестандартные решения".

Советник главы ОП также добавил, что последние "эксперименты" российского командования – неудачные. Особенно это касается Изюмского направления.

Наличие таких "экспериментов" указывает на то, что Дворников исключен, что ему ищут замену,

– считает Арестович.

Однако эту информацию еще предстоит проверить. Когда будут точные данные – сообщат точно.

Дворников куда-то исчез

Президент России Владимир Путин назначил нового командующего войсками в Украине, генерала Александра Дворникова, в апреле 2022 года. Многие это расценили как признание того, что первоначальный военный план России провалился.

Ранее британская разведка сообщала, что назначение Россией генерала армии Александра Дворникова руководителем военных действий в Украине попытка централизовать командование и управление.

Однако Дворникову не удалось изменить характер русской армии, которая до сих пор руководствуется по доктринальному методу в советском стиле.

А уже 1 июня в New York Times написали, что Дворникова последние две недели не видели на людях. Это заставило некоторых американских чиновников рассуждать о том, продолжает ли он руководить военными действиями.

Это заставило некоторых американских чиновников рассуждать о том, продолжает ли он руководить военными действиями. По словам американских официальных лиц, вскоре по прибытии генерал Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Поэтому его исчезновение из виду может говорить о том, что он не отвечает за военные действия.

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