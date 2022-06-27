Из-за дефолта есть определенные последствия для компаний, являющихся российскими резидентами. Об этом 24 каналу рассказал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
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Он пояснил, что эти резиденты влияют на уменьшение стоимости акций владеющих ими материнских компаний.
Бесспорно эти обстоятельства в целом очень негативно влияют на все компании, которые до сих пор еще присутствуют в России. Этот процесс неустанен и компании шаг за шагом будут выходить из России,
– объяснил Даниил Гетманцев.
"Это вопрос времени. Но мы не должны ждать какого-то события, какой-то даты, свидетельствующей о том, что экономика России разрушена. Это процесс. Длительный процесс. Трудный процесс", - отметил Гетманцев.
Он добавил, что в этом процессе Украине гораздо сложнее, чем агрессору. Ведь именно на нашей территории ведутся военные действия, а не на территории России.
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