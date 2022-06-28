Холодильник будет побеждать телевизор – экономист о том, когда вся Россия будет страдать от санкций

Россия – очень большая страна с чрезвычайно низким уровнем жизни у населения. Для того чтобы еще снизить тот уровень жизни, должен пройти серьезный отрезок времени, что ударит по рабочим местам.

Об этом 24 каналу рассказал Олег Пендзин, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба". Он также отметил, что у России пока есть запасы для того, чтобы наполнять внутренний рынок.

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Так, многие предприятия свернули свою деятельность в стране-оккупанте, но в пределах федерального бюджета финансирование безработных продолжается, отмечает экономист.

"Как минимум должно пройти еще 3 – 4 месяца времени, чтобы рядовой российский гражданин начал испытывать дискомфорт", – добавляет Пендзин.

Только в таком случае холодильник начнет побеждать телевизор, сегодня же все наоборот – пока телевизор побеждает холодильник,

– говорит эксперт.

В России произошел дефолт – что это меняет

Дефолт – это когда страна фактически заявляет, что либо ей нечем расплачиваться с долгами, либо нет такой возможности. В случае России это второй вариант. К сожалению, у России достаточно денег, чтобы оплатить долги, благодаря своим сверхдоходам от нефти и газа. Но санкции не разрешают стране-агрессору это сделать. Поэтому технически Россия испытала дефолт по внешним обязательствам.

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Что это значит? В краткосрочной перспективе не так много. Ведь благодаря санкциям Россия и так уже испытала многие традиционные последствия дефолта, когда полномасштабно вторглась в Украину. Страну-агрессора отключили от внешних рынков капиталов, заблокировали банковскую систему, ее рейтинги упали, а инвесторы начали выходить из страны.

В долгосрочной перспективе Россию ждут большие проблемы. В частности, речь идет об:

обесценивании рубля;

росте цен на товары и услуги;

значительном удорожании кредитов;

задержки выплат пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетникам;

все эти выплаты не будут пересматриваться;

проблемах с поставками, дефиците товаров.

Коротко о том, как Россия достигла дефолта

26 июня завершился льготный период для выплаты Россией процентов иностранным кредиторам в размере 100 миллионов долларов. Такая просрочка означает, что Россия испытала дефолт по внешнему долгу.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже успел озвучить позицию Кремля по этому поводу. Он заявил, что никакого дефолта нет, поскольку платежи они совершили, а то, что деньги не поступили – не их проблема.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что дефолт для любой экономики – страшная угроза. Он отметил, что пока этот дефолт проходит на уровне мелочей, однако россияне уже очень чувствительно на него реагируют.

Разговор с Олегом Пендзиным о том, когда простой россиянин почувствует санкции: смотрите видео