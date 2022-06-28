Об этом 24 канала рассказал Олег Пендзин, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба". Он также отметил, что у России пока есть запасы для того, чтобы наполнять внутренний рынок.

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Да, многие предприятия свернули свою деятельность в стране-оккупантке, но в пределах федерального бюджета финансирование безработных продолжается, отмечает экономист.

"Как минимум должно пройти еще 3-4 месяца времени, чтобы рядовой российский гражданин начал испытывать дискомфорт", - добавляет Пендзин.

Только в таком случае холодильник начнет побеждать телевизор, сегодня же все наоборот – пока телевизор побеждает холодильник,

– говорит эксперт.

В России произошел дефолт – что это меняет

Дефолт – это когда страна фактически заявляет, что либо нечем расплачиваться с долгами, либо нет такой возможности. В случае России это второй вариант. К сожалению, у России достаточно денег, чтобы оплатить долги, благодаря своим сверхдоходам от нефти и газа. Но санкции не разрешают стране-агрессорке это сделать. Поэтому технически Россия испытала дефолт по внешним обязательствам.

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Что это значит? В краткосрочной перспективе не так много. Ведь благодаря санкциям Россия и так уже испытала многие традиционные последствия дефолта, когда полномасштабно вторглась в Украину. Страну-агрессорку отключили от внешних рынков капиталов, заблокировали банковскую систему, ее рейтинги упали, а инвесторы начали выходить из страны.

В долгосрочной перспективе Россию ждут большие проблемы . В частности, речь идет о:

обесценивание рубля;

рост цен на товары и услуги;

значительное удорожание кредитов;

задержка выплат пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетникам;

все эти выплаты не будут пересматриваться;

проблемы со снабжением, дефицит товаров.

Кратко о том, как Россия достигла дефолта

26 июня завершился льготный период для выплаты Россией процентов иностранным кредиторам в размере 100 миллионов долларов. Такая просрочка означает, что Россия испытала дефолт по внешнему долгу.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже успел озвучить позицию Кремля по этому поводу. Он заявил, что никакого дефолта нет, поскольку платежи они совершили, а то, что деньги не поступили – не их проблема.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что дефолт для любой экономики – страшная угроза. Он отметил, что пока этот дефолт проходит на уровне мелочей, однако россияне уж очень чувствительно на него реагируют.

Разговор с Олегом Пендзиным о том, когда простой россиянин почувствует санкции: смотрите видео