"Вето Мілановича": Хорватія не погодила участь у місії ЄС з підготовки українських військових

У парламенті Хорватії відбулося голосування за участь країни у місії Євросоюзу з підготовки українських військових. Голосів депутатів виявилося недостатньо для ухвалення рішення.

97 депутатів хорватського парламенту виступили за участь у програмі з підготовки українських воїнів. Однак голосів виявилося недостатньо через проросійського президента Зорана Мілановича.

Зверніть увагу Армія Росії, доньки Кадирова, партії Держдуми й Лепс: деталі нового пакету санкцій Євросоюзу

До чого тут Міланович

Напередодні президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своєю проросійською позицією, як головнокомандувач хорватських військ виступив проти участі країни в програмі Євросоюзу, бо вважає, що не потрібно втягувати Загреб у війну Росії проти України ще більше.

Відповідно до хорватського законодавства, вето президента може подолати парламент, якщо "за" виступлять дві третини депутатів.У Хорватському парламенті 151 депутат. Для того, аби схвалити рішення, проти якого виступає президент, потрібні щонайменше 100 голосів. На голосуванні були присутні тільки 107 депутатів, 10 з яких виступили проти.

Зокрема проти виступила хорватська опозиція, аргументуючи це своїм небажанням втручатися у конфлікт влади Хорватії. Річ у тім, що прем'єр-міністр Андрій Пленкович рішуче підтримує Україну, через що у нього виникають конфлікти з проросійським президентом. Зокрема й голосування в парламенті ініціював прем'єр-міністр.

ЄС ініціював нову тренувальну місію Європейського союзу для військових Збройних Сил України. Мандат місії спочатку триватиме 2 роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 мільйона євро. Програма забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами членів ЄС та буде відкритою для участі третіх країн. Зокрема у Хорватії могли б проходити навчання до 100 українських військових у сфері тактичної медицини, створення оборонних укріплень, встановлення мінних загороджень та розмінування.