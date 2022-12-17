"Вето Милановича": Хорватия не согласовала участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных

В парламенте Хорватии состоялось голосование за участие страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных. Голосов депутатов оказалось недостаточно для принятия решения.

97 депутатов хорватского парламента выступили за участие в программе подготовки украинских воинов. Однако голосов оказалось недостаточно из-за пророссийского президента Зорана Милановича.

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Причем здесь Миланович

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович, известный своей пророссийской позицией, как главнокомандующий хорватскими войсками выступил против участия страны в программе Евросоюза, поскольку считает, что не нужно втягивать Загреб в войну России против Украины еще больше.

Согласно хорватскому законодательству, вето президента может преодолеть парламент, если "за" выступят две трети депутатов. В Хорватском парламенте 151 депутат. Для того чтобы одобрить решение, против которого выступает президент, нужны не менее 100 голосов. На голосовании присутствовало только 107 депутатов, 10 из которых выступили против.

В частности, против выступила хорватская оппозиция, аргументируя это своим нежеланием вмешиваться в конфликт властей Хорватии. Дело в том, что премьер-министр Андрей Пленкович решительно поддерживает Украину, поэтому у него возникают конфликты с пророссийским президентом. В том числе и голосование в парламенте инициировал премьер-министр.

ЕС инициировал новую тренировочную миссию Европейского союза для военных вооруженных сил Украины. Мандат миссии сначала будет продолжаться 2 года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 миллиона евро. Программа будет обеспечивать координацию с двусторонними мерами членов ЕС и будет открыта для участия третьих стран. В частности, в Хорватии могли бы проходить обучение до 100 украинских военных в сфере тактической медицины, создание оборонных укреплений, установка минных заграждений и разминирование.