97 депутатов хорватского парламента выступили за участие в программе подготовки украинских воинов. Однако голосов оказалось недостаточно из-за пророссийского президента Зорана Милановича.
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Причем здесь Миланович
Накануне президент Хорватии Зоран Миланович, известный своей пророссийской позицией, как главнокомандующий хорватскими войсками выступил против участия страны в программе Евросоюза, поскольку считает, что не нужно втягивать Загреб в войну России против Украины еще больше.
Согласно хорватскому законодательству, вето президента может преодолеть парламент, если "за" выступят две трети депутатов. В Хорватском парламенте 151 депутат. Для того чтобы одобрить решение, против которого выступает президент, нужны не менее 100 голосов. На голосовании присутствовало только 107 депутатов, 10 из которых выступили против.
В частности, против выступила хорватская оппозиция, аргументируя это своим нежеланием вмешиваться в конфликт властей Хорватии. Дело в том, что премьер-министр Андрей Пленкович решительно поддерживает Украину, поэтому у него возникают конфликты с пророссийским президентом. В том числе и голосование в парламенте инициировал премьер-министр.