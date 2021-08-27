Хотіли кинути виклик силі тяжінню, – українські богатирі про світовий рекорд і "Мрію"

На аеродромі "Антонова" 8 найсильніших українських атлетів зрушили з місця вантажний Ан-225 "Мрія", вагою 330 тонн. Літак є символом сучасної України, відтак богатирі вже протягом тривалого часу прагнули втілити цю ідею в життя.

Вже 26 серпня найсильнішим людям нашої країни вдалося встановити світовий рекорд. Про деталі підготовки й майбутні плани в ефірі 24 каналу розповіли президент Федерації стронгмену Сергій Конюшок, володар титулу "Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк та шестиразовий чемпіон України Олександр Лашин.

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Про підготовку до світового рекорду

Як виникла така ідея?

Сергій Конюшок: "Мрія" є символом сучасної України, потужності. Завжди хотілося взяти участь саме в цьому рекорді. Адже він справді надзвичайний, помпезний, величний. Тому обов'язково хотілося спробувати зрушити з місця найбільший літак, кинути виклик силі тяжінню й гравітації. Ця ідея давно вже вирувала в наших головах.

Василь Вірастюк: Єдиний момент, що ми ніяк не могли зловити "Мрію" вдома – на аеродромі в Гостомелі. Ось нарешті вдалося Сергію домовитися з керівництвом, вони дали ті дати, коли літак перебуватиме на місці. Спочатку ми хотіли в переддень чи День Незалежності України. Потім дати трохи перенеслися, тому саме 26 серпня.

З яким інвентарем потрібно тренуватися, щоб потім зрушити з місця "Мрію"?

Сергій Конюшок: Всі 8 богатирів, які брали участь, це вже знані атлети з величезним досвідом. Тому для кожного не вперше за собою тягнути в упряжці різні вантажі. Втім "Мрію" ми тільки вихоплювали пів року. То її ремонтували, то вона була в рейсах, то підготовка до параду на честь Дня Незалежності. Тому у нас був єдиний день, коли могли потренуватися – переддень рекорду, 25 серпня. Своєрідним тренування був Caterpillar у Кривому Розі. Ми тягнули кар'єрний самоскид – 293 тонни. І та шістка, яка там брала участь, була і в Гостомелі. Тобто важливий компонент злагодженої роботи. Те, що кожен може потягнути за собою 40 тонн – це не викликало сумніву.