Ще кілька днів тому цей найбільший авіатранспорт пролітав столицею під час параду Дня Незалежності. А зараз спортсмени протягнули його в селищі Гостомель Київської області.
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Загалом літак важить 280 тонн, але він був не порожній. Відтак на кожного атлета припадало по 21 тонни. Богатирі протягнули "Мрію" 4 метри 30 сантиметрів за 1 хвилину 13 секунд.
Як виник задум рекорду
За словами богатиря, чемпіона світу Сергія Конюшка, задум встановити такий рекорд виник давно. Адже Ан-225 "Мрія" – це один із символів сучасної України. Так само як і символом нашої держави є стронгмени, які багато разів перемагали на міжнародних аренах.
Тому дуже логічне поєднання цих символів саме на 30 річницю незалежності. Ми давно плекали цю ідею. І власне в цьому (2021 – 24 канал) році ми її реалізували,
– поділився Конюшок.
Відзначимо, що у встановленні рекорду брали участь такі богатирі: Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов, Володимир Рекша, Денис Бережник та Віталій Герасимов.
Спортсмени перетягують найбільший літак: дивіться відео
Як спортсмени готувались до рекорду
Конюшок розповів, враховуючи те, що вісімка богатирів – це дуже сильні та досвідчені спортсмени, вони всі ознайомлені з тягою в упряжці за собою.
"Але можна сказати, що 23 липня ми у Кривому Розі тягнули кар'єрний самоскид Caterpillar з вагою 292 тонни. Власне шістка учасників була там, тому це, можна сказати, було тренування".
Організація подібних заходів, як відзначив Конюшок, є нелегкою через низку нюансів. Один з них – це те, що аеродром є режимним об'єктом, тому можливості тренуватись щодня там немає.
"Важливий змагальний дух, змагальна робота. Вчора (25 серпня – 24 канал) з п'ятої спроби ми його зрушили", – відзначив чемпіон світу.
Як відбувалось встановлення рекорду: дивіться відео
Що відомо про літак Ан-225 "Мрія"
- Авіатранспорт встановив понад 240 світових рекордів, з них 110 – під час випробувального терміну.
- Літак внесли до Книги рекордів Гіннеса у 2004 році.
- "Мрію" розробляли 3,5 роки. Вперше вона піднялась у небо 21 грудня 1988 року.
- На День Незалежності України легендарний літак пролетів над Хрещатиком, піднявшись на висоту 400 метрів.
- Розмір крил авіатранспорту сягає майже 90 метрів. Водночас брати на борт він має можливість 250 тонн вантажу.