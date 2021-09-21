Хотів померти, але вижив: на Запоріжжі чоловік підірвав власний будинок
Джерело:Нацполіція Запорізької області
Вибух трапився 21 вересня в приватному будинку у місті Приморську. З-під уламків рятувальники витягли власника оселі, який хотів скоїти самогубство.
60-річному чоловіку надали медичну допомогу, після якої він вижив. Також травмовано випадкового перехожого, проте він від госпіталізації відмовився.
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Причина суїциду невідома
Рятувальники, що прибули на місце встановили, що внаслідок витоку газу стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння. Двоповерховий житловий будинок повністю зруйнувався. Розташовані поруч 4 будинки частково пошкодились.
Власника будинку витягують із-під уламків / Фото ДСНС України
Прибулі на місце рятувальники відразу ж приступили до розбору завалів двоповерхової будівлі. Саме вони витягли звідти живого чоловіка. Причини самогубства чоловіка наразі невідомі.
На місці завалу працювали:
- слідчі поліції;
- експерти вибухотехніки;
- криміналістична лабораторія;
- керівники обласної поліції;
- надзвичайники;
- медики.
Що загрожує чоловіку
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Працівники ДСНС залучили 3 одиниці техніки та 13 людей особового складу. Поліція вирішує питання щодо відкриття провадження за:
- частиної 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна – до 10 років);
- статті 120 (доведення до самогубства – до 5 років).
Наслідки вибуху: дивіться відео поліції Запоріжжя
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