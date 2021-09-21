Хотів померти, але вижив: на Запоріжжі чоловік підірвав власний будинок

Вибух трапився 21 вересня в приватному будинку у місті Приморську. З-під уламків рятувальники витягли власника оселі, який хотів скоїти самогубство.

60-річному чоловіку надали медичну допомогу, після якої він вижив. Також травмовано випадкового перехожого, проте він від госпіталізації відмовився.

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Причина суїциду невідома

Рятувальники, що прибули на місце встановили, що внаслідок витоку газу стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння. Двоповерховий житловий будинок повністю зруйнувався. Розташовані поруч 4 будинки частково пошкодились.



Власника будинку витягують із-під уламків / Фото ДСНС України

Прибулі на місце рятувальники відразу ж приступили до розбору завалів двоповерхової будівлі. Саме вони витягли звідти живого чоловіка. Причини самогубства чоловіка наразі невідомі.

На місці завалу працювали:

слідчі поліції;

експерти вибухотехніки;

криміналістична лабораторія;

керівники обласної поліції;

надзвичайники;

медики.

Що загрожує чоловіку

За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Працівники ДСНС залучили 3 одиниці техніки та 13 людей особового складу. Поліція вирішує питання щодо відкриття провадження за:

частиної 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна – до 10 років);

статті 120 (доведення до самогубства – до 5 років).

Наслідки вибуху: дивіться відео поліції Запоріжжя

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