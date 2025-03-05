Особняк з оскароносного фільму "Анора" дійсно існує: що відомо про дім і чим особливий інтер'єр

Фільм "Анора" отримав 4 нагороди на церемонії Оскар-2025 та став найкращим фільмом року. Стрічка розповідає про молоду стриптизерку з Брукліну, яка переживає складні життєві ситуації у стосунках з сином російського олігарха. Увагу привертає і дім, у якому відбувалися події "Анори".

Як виявилося, особняк з фільму розташований у Брукліні та дійсно належав російському олігарху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про особняк з фільму "Анора"

Величезний особняк Захарових з оскароносного фільму "Анора" дійсно існує. Він розташований в районі Мілл-Бейсін у Брукліні за адресою 2458 National Drive. Режисер Шон Бейкер знайшов його завдяки пошуку Google, куди він ввів запит "найбільший і найкращий особняк у Брайтон-Біч".

Гігантський маєток має площу у 1300 квадратних метрів. Раніше він належав російському олігарху Васілію Анісімову. Він придбав особняк для своєї доньки Анни, яку називали "російською Періс Гілтон". Вона разом з батьками жила в маєтку наприкінці 90-х – на початку 2000-х років. Російський олігарх придбав особняк за 3 мільйони доларів, але у 2013 продав його вже за 30 мільйонів доларів.

Дім з фільму "Анора": дивіться відео

Потім будинок належав одній з компаній, але у 2021 році його придбав Майкл Давідофф – фінансист з родини російських мігрантів. Він став власником розкішного маєтку, витративши лише 7,2 мільйона доларів.

Всередині будинок має розкішний вигляд. Так, у маєтку є 5 спалень, 4,5 ванни, басейн площею 92 квадратних метри, кінотеатр, приміщення для персоналу та величезний гараж. Шкіряні меблі, окремий спа-салон, мармур та затемнене скло зачарували режисера "Анори". Крім того, Бейкер захопився ідеєю знімати стрічку саме тут, адже дім буквально належить росіянам.

Спочатку Давідофф не хотів давати будинок в оренду, бо, мовляв, фільм малобюджетний. Однак Бейкер запропонував йому 30 тисяч доларів в день за оренду будинку. Враховуючи, що фільм знімали 40 днів, то Давідофф отримав чималеньку суму.

Де знімали фільм "Анора" – більше у галереї

Не всі кімнати використовували для зйомок, але інтер'єр – майже не змінювали. Єдине, що додавав режисер, це – сюрреалістичні статуї та картини, щоб це відповідало "естетиці російського олігарха". Режисер "Анори" вважає маєток у Мілл-Бейсін справжньою "кінематографічною перлиною".