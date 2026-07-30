Краще, ніж у дорогих готелях: у світі набирає популярності тренд на незвичні басейни

Схоже, традиційні бетонні басейни поступово отримують серйозного конкурента. У різних країнах світу все більше власників приватних будинків обирають басейни, створені зі звичайних морських контейнерів. Такі конструкції вже стали справжнім трендом серед прихильників сучасної архітектури, модульних будинків і мінімалістичного дизайну.

Завдяки стильному вигляду їх дедалі частіше можна побачити біля заміських будинків, вілл, глемпінгів і навіть бутик-готелів. Про це повідомляє Real Simple.

Що таке басейн із контейнера?

Основою такого басейну є стандартний морський контейнер, який проходить повну модернізацію. Його:

посилюють,

встановлюють систему фільтрації,

насосне обладнання,

сходи та внутрішнє оздоблення.

Деякі моделі також оснащують підігрівом води, LED-підсвічуванням, гідромасажем або панорамною акриловою стінкою, яка дозволяє бачити плавців під водою. Саме ця прозора панель стала однією з найефектніших деталей нового тренду й нагадує дорогі басейни у розкішних готелях.



Як виглядають басейни з контейнерів / Фото Real Simple

Які переваги має такий басейн?

Монтаж займає значно менше часу

Однією з головних переваг контейнерних басейнів є швидкість встановлення. На відміну від традиційного бетонного басейну, будівництво якого може тривати кілька місяців, модульну конструкцію доставляють уже майже готовою. Після підготовки майданчика залишається лише встановити басейн, під'єднати комунікації та запустити систему очищення води. У багатьох випадках це займає лише кілька днів.

Сучасний дизайн

Контейнерні басейни чудово вписуються в популярний сьогодні стиль мінімалізму. Їх часто оздоблюють натуральним деревом, композитними панелями або металом, а навколо облаштовують тераси, лаунж-зони та місця для відпочинку. У результаті подвір'я набуває вигляду курортного комплексу або дорогого готелю.

Друге життя старих контейнерів

Ще одна причина популярності – екологічність. Для створення басейнів часто використовують морські контейнери, які вже завершили свою основну службу. Замість утилізації вони отримують нове призначення, що відповідає сучасним принципам повторного використання матеріалів. Саме тому контейнерні басейни нерідко стають частиною екологічних проєктів і будинків із низьким впливом на довкілля.

Сучасні моделі можуть мати окрему SPA-зону, гідромасаж, систему підігріву, автоматичне очищення води, підсвічування та навіть панорамні оглядові вікна. Деякі виробники пропонують басейни, які можна встановлювати не лише на подвір'ї, а й на просторих терасах або дахах будівель, якщо конструкція витримує відповідне навантаження.



Які переваги має такий басейн / Фото Real Simple

Чому тренд стрімко набирає популярності?

Фахівці пояснюють успіх контейнерних басейнів одразу кількома чинниками. Вони поєднують стильний зовнішній вигляд, швидке встановлення, модульність і можливість отримати дизайнерський об'єкт без тривалого будівництва.

Крім того, популярність модульних будинків, контейнерної архітектури та мінімалізму лише підсилює інтерес до таких рішень. Саме тому дедалі більше дизайнерів прогнозують, що басейни з морських контейнерів незабаром стануть не просто модною новинкою, а повноцінною альтернативою класичним стаціонарним басейнам.