Благодаря стильному внешнему виду их все чаще можно увидеть возле загородных домов, вилл, глэмпингов и даже бутик-отелей. Об этом сообщает Real Simple.

Что такое бассейн из контейнера?

Основой такого бассейна служит стандартный морской контейнер, который подвергается полной модернизации. Его:

укрепляют,

устанавливают систему фильтрации,

насосное оборудование,

лестницу и внутреннюю отделку.

Некоторые модели также оснащаются системой подогрева воды, LED-подсветкой, гидромассажем или панорамной акриловой стенкой, которая позволяет видеть пловцов под водой. Именно эта прозрачная панель стала одной из самых эффектных деталей нового тренда и напоминает дорогие бассейны в роскошных отелях.



Как выглядят бассейны из контейнеров / Фото Real Simple

Какие преимущества имеет такой бассейн?

Монтаж занимает значительно меньше времени

Одним из главных преимуществ контейнерных бассейнов является скорость установки. В отличие от традиционного бетонного бассейна, строительство которого может длиться несколько месяцев, модульную конструкцию доставляют уже почти готовой. После подготовки площадки остается лишь установить бассейн, подключить коммуникации и запустить систему очистки воды. Во многих случаях это занимает всего несколько дней.

Современный дизайн

Контейнерные бассейны прекрасно вписываются в популярный сегодня стиль минимализма. Их часто отделывают натуральным деревом, композитными панелями или металлом, а вокруг обустраивают террасы, лаунж-зоны и места для отдыха. В результате двор приобретает вид курортного комплекса или дорогого отеля.

Вторая жизнь старых контейнеров

Еще одна причина популярности – экологичность. Для создания бассейнов часто используют морские контейнеры, которые уже отслужили свой основной срок. Вместо утилизации они получают новое назначение, что соответствует современным принципам повторного использования материалов. Именно поэтому контейнерные бассейны нередко становятся частью экологичных проектов и домов с низким воздействием на окружающую среду.

Современные модели могут иметь отдельную SPA-зону, гидромассаж, систему подогрева, автоматическую очистку воды, подсветку и даже панорамные смотровые окна. Некоторые производители предлагают бассейны, которые можно устанавливать не только во дворе, но и на просторных террасах или крышах зданий, если конструкция выдерживает соответствующую нагрузку.



Какие преимущества имеет такой бассейн / Фото Real Simple

Почему этот тренд стремительно набирает популярность?

Эксперты объясняют успех контейнерных бассейнов сразу несколькими факторами. Они сочетают в себе стильный внешний вид, быструю установку, модульность и возможность получить дизайнерский объект без длительного строительства.

Кроме того, популярность модульных домов, контейнерной архитектуры и минимализма только усиливает интерес к таким решениям. Именно поэтому все больше дизайнеров прогнозируют, что бассейны из морских контейнеров вскоре станут не просто модной новинкой, а полноценной альтернативой классическим стационарным бассейнам.