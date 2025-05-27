Не лише для підтримки гігієни: для чого у ванних кімнатах раніше ставили біде

У сучасному світі біде стає обов'язковим елементом ванної кімнати, проте так було не завжди. У давнину було атрибутом розкоші, а інколи використовувалося зовсім не за причначенням.

Навіщо у давнину у ванних кімнатах ставили біде та коли вони з'явилися взагалі – повідомляє 24 Канал.

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Коли з'явилося біде

Прообраз біде відомий людству ще з античних часів. Археологи довго не могли зрозуміти, чому біля туалетів часто були невеликі кімнатки з мармуровим оздобленням чи мозаїкою, в яких всередині стояли невеликі ванночки глибиною 20 – 25 сантиметрів. Однак згодом вчені дійшли висновку, що саме такий вигляд мали перші біде. Крім того, про регулярне миття після відвідування туалету писали й у священній книзі мусульман – Корані.

У часи Римської цивілізації та Середньовіччя особистої гігієни дотримувалися не так регулярно, адже навіть просте миття тіла вважалося гріхом. Однак в епоху Ренесансу забуті традиції відроджувалися не лише в культурі, а й в гігієні. Тоді ж знову почали відроджуватися біде. Особливо традиція з використанням біде популяризувалася у Франції, звідки й походить це слово.

Загалом, слово "bidet" перекладається з французької як "маленький коник" або "поні". Назва здається дивною лише на перший погляд, проте повністю відображає процес використання біде. Так, у XVIII столітті біде складалося зі стільця, у якому стояла невелика фарфорова ванночка подовженої форми. Аби скористатися біде, потрібно було сісти на дерев'яний каркас, що нагадувала вершника.



Біде XVIII століття / Фото з відкритих джерел

Вже у XX столітті, з появою водогонів, почалися з'являтися біде, які більше нагадують сучасну сантехніку.

Біде було не лише для гігієни

Цікаво, що біде не завжди використовувалося за призначенням. Звісно, у першу чергу їх встановлювати для особистої гігієни, однак деякі факти дійсно можуть здивувати.

По-перше, у XVIII столітті часто біде мало еротичний підтекст. Художник Луї Леопольд Бойль (Буаї) навіть зобразив жінку, яка користувалася біде. Крім того, ці маленькі ванночки часто ставили у борделях, через що чоловіки та жінки часто асоціювали біде зовсім не зі способом підтримки особистої гігієни.

По-друге, існують факти, що часто біде ставало "поїлкою" для домашніх улюбленців придворних дам. Так, там завжди була свіжа та чиста вода, тому чотирилапі часто пили з них воду, а слуги в особистих листуваннях бідкалися, що треба мити не після господарів, а після їхніх песиків.

По-третє, часто біде ставало символом розкоші або соціального статусу сім'ї. Тоді підмивання ставало обрядовим, аби продемонструвати свою заможність.

Ба більше, у деяких італійських аристократичних маєтках біде часом використовували як імпровізоване відро для льоду, щоб охолоджувати пляшки вина під час званих вечорів.