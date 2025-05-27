Зачем в древности в ванных комнатах ставили биде и когда они появились вообще – сообщает 24 Канал.

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Когда появилось биде

Прообраз биде известен человечеству еще с античных времен. Археологи долго не могли понять, почему у туалетов часто были небольшие комнатки с мраморной отделкой или мозаикой, в которых внутри стояли небольшие ванночки глубиной 20 – 25 сантиметров. Однако впоследствии ученые пришли к выводу, что именно так выглядели первые биде. Кроме того, о регулярном мытье после посещения туалета писали и в священной книге мусульман – Коране.

Во времена Римской цивилизации и Средневековья личной гигиены придерживались не так регулярно, ведь даже простое мытье тела считалось грехом. Однако в эпоху Ренессанса забытые традиции возрождались не только в культуре, но и в гигиене. Тогда же снова начали возрождаться биде. Особенно традиция с использованием биде популяризировалась во Франции, откуда и происходит это слово.

В общем, слово "bidet" переводится с французского как "маленький конек" или "пони". Название кажется странным только на первый взгляд, однако полностью отражает процесс использования биде. Так, в XVIII веке биде состояло из стула, в котором стояла небольшая фарфоровая ванночка удлиненной формы. Чтобы воспользоваться биде, нужно было сесть на деревянный каркас, напоминающий всадника.



Биде XVIII века / Фото из открытых источников

Уже в XX веке, с появлением водопроводов, начали появляться биде, которые больше напоминают современную сантехнику.

Биде было не только для гигиены

Интересно, что биде не всегда использовалось по назначению. Конечно, в первую очередь их устанавливали для личной гигиены, однако некоторые факты действительно могут удивить.

Во-первых, в XVIII веке часто биде имело эротический подтекст. Художник Луи Леопольд Бойль (Буаи) даже изобразил женщину, которая пользовалась биде. Кроме того, эти маленькие ванночки часто ставили в борделях, из-за чего мужчины и женщины часто ассоциировали биде вовсе не со способом поддержания личной гигиены.

Во-вторых, существуют факты, что часто биде становилось "поилкой" для домашних любимцев придворных дам. Так, там всегда была свежая и чистая вода, поэтому четвероногие часто пили из них воду, а слуги в личных переписках жаловались, что надо мыть не после хозяев, а после их собак.

В-третьих, часто биде становилось символом роскоши или социального статуса семьи. Тогда подмывание становилось обрядовым, чтобы продемонстрировать свою состоятельность.

Более того, в некоторых итальянских аристократических имениях биде порой использовали как импровизированное ведро для льда, чтобы охлаждать бутылки вина во время званых вечеров.