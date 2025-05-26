Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, влага, мыльная пена, грязь и частое использование ванной быстро оставляют свой след. Чтобы плитка не потеряла блеск, важно придерживаться правильного ухода. Как сохранить плитку в ванной комнате в идеальном состоянии, рассказываем далее.

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Герметизация – обязательна каждый год

Плитка из натурального камня (мрамор, травертин, известняк) пористая, поэтому впитывает воду, грязь и мыльные остатки. Чтобы этого избежать, стоит герметизировать плитку минимум раз в год. Особенно это важно для душевой кабины, которая ежедневно подвергается воздействию влаги и средств для ухода.

Никаких кислот и "домашних" средств

Средства на основе уксуса, лимонного сока или других кислотных компонентов могут разрушить поверхность плитки или полностью снять защитный герметик. Даже одно применение неправильного средства – и герметизацию придется проводить заново. Используйте только специализированные средства, предназначенные именно для вашего типа плитки.

Плитка чувствительна к уходу / Фото Freepik

Избегайте абразивов

Порошковые или гелевые средства, жесткие щетки и губки царапают плитку. В микроцарапинах накапливается грязь, от которой почти невозможно избавиться.

Если пятно не выводится – лучше обратиться к профессионалам, чем углублять повреждения.

Мойте пол правильно

Не мочите швабру до основания – вы лишь размазываете грязь по поверхности и втираете ее в затирку. Швабра должна быть влажной настолько, чтобы поднять крошку хлеба.

Меняйте воду в ведре, как только она становится мутной, и используйте несколько насадок, чередуя их во время уборки.

Кстати, чтобы плитка имела опрятный вид, периодически стоит проводить ремонт затирки, если возникает такая необходимость.