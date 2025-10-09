Не страшно, а весело: акторка Блейк Лайвлі підказала чудові ідеї до Геловіну
- Блейк Лайвлі поділилася в Instagram ідеями декору для Геловіну.
- Серед ідей акторки – гарбуз-відерце для напоїв з льодом, ароматизоване корицею та яблуками, і гарбуз з сукулентами всередині.
Ідеї Блейк Лайвлі до Геловіну залишаються актуальними через роки. Акторка перетворила звичайні гарбузи на гармонійний і веселий акцент інтер'єру.
Блейк Лайвлі поділилася в Instagram осіннім оформленням свого заміського будинку в Нью-Йорку, де живе з Раяном Рейнольдсом і чотирма дітьми. Хоча публікація з'явилася ще у 2022 році, її ідеї залишаються свіжими й актуальними навіть для цьогорічного Геловіну, передає 24 Канал із посиланням на Homes and Gardens.
Як Блейк Лайвлі пропонує декорувати дім до Геловіну?
На фото – квіткові композиції з гарбузами поруч із пастельними гарбузами-єдинорогами. Цей декор має казковий вигляд, але зробити його нескладно. Стиль Блейк – легкий, грайливий і природний: квіткові мотиви, розфарбовані гарбузи, торт-єдиноріг, створений для доньки. Виходить барвисто, ніжно й по-домашньому.
Під впливом дітей акторка обрала м'які відтінки білого й рожевого – так традиційний осінній декор отримав сучасний і веселий вигляд. Особливою родзинкою став білий гарбуз із сукулентами всередині – стильна альтернатива звичним геловінським прикрасам.
Щоб зробити щось подібне, достатньо нанести на сухий гарбуз клей-спрей, покрити його мохом і прикріпити сукуленти та сухоцвіти, рухаючись від центру до країв. Це елегантний варіант без вирізання, який прикрашатиме оселю всю осінь.
Як Блейк Лайвлі додала геловінський декор в оселю: дивіться фото
Інша її ідея – гарбуз-відерце для напоїв. Блейк вирізала середину великого гарбуза, насипала льоду та поклала туди пляшки свого бренду Betty Buzz. Кілька паличок кориці та скибочки яблук додали аромату й затишку.
Гарбуз-відерце для напоїв: дивіться фото
Осінній декор акторки не страшний, а теплий і домашній: у кадрах біля каміна з різними гарбузами панує справжня атмосфера затишку. Навіть у різдвяному светрі Блейк виглядала святково й по-осінньому стильно.
Від якого декору до Геловіну варто відмовитися?
Як пише House Beautiful, Дизайнери назвали найнесмаковитіші геловінські прикраси, від яких варто відмовитися.
Скелети всюди. Вони надто поширені й виглядають шаблонно, якщо просто розкидати їх по двору.
Павутиння. Підроблені павутини часто виглядають недбало. Краще використовувати натуральну бавовну або справжні рослини й продумане освітлення – це створить атмосферу, а не безлад.
Надувні фігури. Дизайнери вважають їх "ультракітчем". Замість цього радить використовувати ліхтарі, дерев'яні таблички чи саморобних опудал.
Гнилі гарбузи. Якщо запалити свічку всередині занадто рано, гарбуз швидше псується. Краще дочекатися Геловіну або поставити батарейкову лампочку.
Пластикові надгробки. Вони виглядають дешево й легко падають. Альтернатива – старовинні садові статуї, дерев'яні таблички чи кам'яні урни з підсвіткою.
Яскраві павутини. Неонові кольори – найгірше рішення. Якщо вже використовувати павутину, то лише білу.
Безлад із темами. Відьми, клоуни й прибульці впереміш виглядають як хаос. Краще вибрати одну тему й дотримуватись її.
Надто комерційні кольори. Помаранчевий із чорним – банально. Спробуйте бордо, бронзу, бурштин чи темно-червоний для стильного готичного ефекту.
