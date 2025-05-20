Подружжя придбало старовинний будинок і натрапило на приголомшливу знахідку під час ремонту

Пара з Великої Британії – Крістофер Джонс і Палома Міллс – у 2023 році стала власниками вікторіанського будинку, зведеного ще в 1880 році. Після придбання подружжя взялося за масштабне оновлення житла, прагнучи вдихнути нове життя в будівлю, що давно потребувала ремонту.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, проте незабаром їхні зусилля були перервані несподіваною і доволі моторошною знахідкою. Що відшукала пара, розповідаємо далі.

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Шокуюча знахідка у старовинному будинку

Під час робіт з облаштування туалету під сходами пара почала копати під бетонною плитою. І замість звичайного будівельного сміття натрапила на кістку.

Перша кістка, яку ми знайшли, була доволі великою. Вона лежала під плитою разом із парою старих панчіх і монетою 1970-х років,

– розповів Крістофер Джонс.

Згодом стало очевидно, що це не єдина кістка. Продовжуючи дослідження, власники знайшли цілу колекцію під будинком. Деякі з них були розташовані поряд із гніздом щурів, що дало змогу припустити: залишки, ймовірно, належали тваринам.

Серед знахідок – щелепна кістка, дрібні кісточки, старі речі, монети та навіть оригінальна іграшка зі "Зоряних війн" 1980-х років.

Як пара знайшла кістки під своїм будинком: дивіться відео

Окрема частина колекції була виявлена в саду.

Ми знайшли мішки з кістками, і сподіваємося, що це залишки домашніх улюбленців попередніх власників,

– додав чоловік.

Пара документує хід ремонту на сторінці в інстаграм під назвою @restoringnumberfour. Відео з Міллс, яка тримає кістку в руках, стало вірусним – зібрало понад 4,9 мільйона переглядів і понад 18 000 лайків.

Реакція в мережі не забарилася: коментарі варіюються від жартів про "домашніх привидів" до подиву, що хтось наважився взагалі чіпати кістки. Пара ніколи не очікувала, що отримає такий резонанс.

Попри моторошне відкриття, подружжя не припиняє роботи. Вони мають намір зберегти автентичність будинку, відновлюючи вікторіанські елементи – зокрема, дерев’яні підлоги, оздоблення стін і каміни.

Можливо, наш дім стане ще й музеєм кісток,

– жартує Крістофер.

До слова, купівля старого будинку може обернутися не лише романтичним відновленням, а й несподіваними відкриттями. Так, у Мюнхені власники знайшли кімнату через 13 років після покупки будинку.