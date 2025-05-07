Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, вона не значилася в жодних офіційних планах і до останнього залишалась невідомою навіть для архітекторів. Що ж це за простір, розповідаємо далі.

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Як пара знайшла таємну кімнату

Знайти таємний простір вдалося під час ремонтних робіт, коли родина замінювала аварійні парадні сходи.

Старі сходи стали небезпечними через мурах, які роз’їдали розчин,

– розповіла Колер.

Однак замість очікуваного суцільного бетонного блоку під сходами вони з чоловіком виявився порожній простір – кімнату розміром приблизно 1,5 на 4 метри, приховану ще й під передпокоєм.

Знахідка викликала здивування навіть у фахівців. Архітектор, який працював із парою над ремонтом, зізнався, що не має пояснення для існування цієї кімнати. Усередині неї не було нічого, крім кількох старих дощок. Простір не позначений на жодних планах, а попередній власник будинку помер у 2012 році, ймовірно, так і не розповівши нікому про таємницю будівлі. Водночас Лаура має власну теорію щодо походження приміщення.



Як виглядає таємна кімната / Фото Laura Kohler

Можливо, початково були плани використати його як підвал, але виявилося, що дістатися туди складно без додаткових конструктивних змін,

– каже жінка.

Вона припускає, що попередній власник просто відмовився від ідеї.

Разом з тим найцікавіше в цій історії – відчуття, яке передувало знахідці. Лаурі кілька місяців тому наснилося, що в їхньому будинку є ще одна кімната. Вона навіть поділилася сном із чоловіком, тож обидва були шоковані, коли інтуїція справдилась. У снах архітектор нібито виявляв приховану кімнату під підвалом – саме там її й знайшли.

Попри містичність передчуття, сама Колер зізнається: сни були радше зловісними, тому перед використанням приміщення вона планує провести очищення.

Наразі подружжя має чіткі плани для нововідкритого простору. Після належної теплоізоляції вони хочуть використовувати його як підсобне приміщення, звільнивши місце в іншій кімнаті під нову ванну.

В економічному сенсі знахідка виявилася дуже вигідною. Лаура підрахувала, що прихована кімната може додати до вартості будинку до 66 000 євро. З огляду на середню вартість квадратного метра житла в їхньому районі (понад 11 000 євро), це вагомий приріст капіталу.

До слова, знахідка додаткових квадратних метрів є не надто рідкісним явищем. Нещодавно рієлтор у США вразив соцмережі секретом, що був схований за однією зі стін 130-річного будинку.