Цікаво, що розкішний маєток – це будівля кондитерської у XVI окрузі Парижа, її збудували у 1920-х роках у місці поруч з купою іноземних посольств. Як виглядає особняк, в якому живе Ленні Кравіц, та чим особливий інтер'єр – повідомляє 24 Канал з посиланням на Architectural Digest.

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Як виглядає розкішний особняк Ленні Кравіца

Рок-зірка Ленні Кравіц володіє великим і розкішним особняком графині Анни д'Орнано. Це місце співак називає "Готель De Roxy" на згадку про свою матір, яка мріяла про Париж. Нині Ленні Кравіц живе у цьому маєтку 22 роки. Він закохався у резиденцію відразу, як переступив поріг.



Особняк Ленні Кравіца / Фото Architectural Digest

Кравіц розповів, що провів чимало ремонтних робіт, аби перетворити особняк графині на затишний для себе дім. Розробкою дизайну займалася студія Kravitz Design, яка зробила все так, як хотів виконавець. Загалом, у своєму маєтку в Парижі Ленні Кравець проводить багато часу. Тут він записував нову музику у домашніх студіях, відновлювався після європейських турів та багато часу проводив зі своєю дружиною Лізою Боне та донькою Зої Кравітц.

Цей будинок постійно віддає данину поваги моїм предкам, і, як ви побачите, коли ми пройдемо будинком, їхні фотографії всюди. Усі ці фотографії розповідають історію через увесь будинок через історію чорношкірих, американських і африканських,

– розповів Ленні, проводячи екскурсію будинком.

Де живе Ленні Кравіц: дивіться відео

Весь дім Ленні Кравіца – це справжня королівська розкіш. Тут вдало поєднуються сучасні елементи декорі та вінтажні меблі, фантастичні люстри та картини з Мухамедом Алі. Загалом, Кравіц говорить, що його будинок є втіленням "душевної елегантності", що відображається в інтер'єрі.

Так, у передпокої відразу стоїть рояль, у проєктуванні якого брав участь сам. Оскільки особняк віддає данину пам'яті матері рок-зірки, то у будинку є невеликий салон з її фотографіями. У передпокої також стоїть вінтажний журнальний столик 1970-х років, пара бронзових різьблених дерев'яних бивнів племені Бамілеке середини XX століття та вінтажні килими. Також у передпокої можна побачити підвісну тумбу в стилі бруталізму від Пола Еванса, приблизно 1970 року, голландське дзеркало XVII століття, різьблену маску Songye, вишуканий світильник-бра та світлини відомого фотографа Леонарда Фріда.

Передпокій у домі Ленні Кравіца – більше у галереї

Одна зі спалень на першому поверсі має дійсно королівський вигляд. Тут і дзеркало Людовика XVI, і люстра від бренду Baccarat, і старовинні берберські килими. Головним акцентом є неймовірне ліжко та тумби у теплих гірчичних відтінках.



Королівська спальня у домі Ленні Кравіца / Фото Architectural Digest

У будинку є бібліотека, яка дуже важлива для зірки, адже в ній зберігаються книжки, що належали його матері. У бібліотеці також вдало поєднуються вінтажні меблі 1970-х років з сучасним декором.

Та сама естетика продовжується і в їдальні. Тут Ленні Кравіц полюбляє влаштовувати звані вечері, запрошувати гостей з найрізноманітніших прошарків суспільства. Акцентом розкішної їдальні є портрет дідуся рок-зірки. Саме він став для Ленні тією фігурою, яка надихала на творчість.

Інтер'єр будинку Ленні Кравіца – більше у галереї

На нижньому поверсі маєтку – робоча зона Ленні Кравіца. Тут розташовані студія рок-зірки та справжній підвальний клуб. Це місце особливе для Кравіца, адже він вважає його серцем і душею будинку.



Ленні Кравіц у своєму підвальному клубі / Фото Architectural Digest



Підвальний клуб Ленні Кравіца / Фото Architectural Digest

Зачаровує не лише особняк, а й сад, розташований поруч. Він нагадує справжні джунглі, але головною особливістю є різьблена дерев'яна скульптура народу Мумуйе з Нігерії.



Сад Ленні Кравіца / Фото Architectural Digest

Раніше журналісти відвідали дім відомого дизайнера Томмі Хілфігера. Він провів екскурсію своїм особняком у Палм-Біч та розповів, чим особливий дизайн інтер'єру.