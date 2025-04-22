Интересно, что роскошный особняк – это здание кондитерской в XVI округе Парижа, ее построили в 1920-х годах в месте рядом с кучей иностранных посольств. Как выглядит особняк, в котором живет Ленни Кравиц, и чем особенный интерьер – сообщает 24 Канал со ссылкой на Architectural Digest.

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Как выглядит роскошный особняк Ленни Кравица

Рок-звезда Ленни Кравиц владеет большим и роскошным особняком графини Анны д'Орнано. Это место певец называет "Отель De Roxy" в память о своей матери, которая мечтала о Париже. Сейчас Ленни Кравиц живет в этом имении 22 года. Он влюбился в резиденцию сразу, как переступил порог.



Особняк Ленни Кравица / Фото Architectural Digest

Кравиц рассказал, что провел немало ремонтных работ, чтобы превратить особняк графини в уютный для себя дом. Разработкой дизайна занималась студия Kravitz Design, которая сделала все так, как хотел исполнитель. В общем, в своем имении в Париже Ленни Кравец проводит много времени. Здесь он записывал новую музыку в домашних студиях, восстанавливался после европейских туров и много времени проводил со своей женой Лизой Боне и дочерью Зои Кравитц.

Этот дом постоянно отдает дань уважения моим предкам, и, как вы увидите, когда мы пройдем по дому, их фотографии повсюду. Все эти фотографии рассказывают историю через весь дом через историю чернокожих, американских и африканских,

– рассказал Ленни, проводя экскурсию по дому.

Где живет Ленни Кравиц: смотрите видео

Весь дом Ленни Кравица – это настоящая королевская роскошь. Здесь удачно сочетаются современные элементы декора и винтажная мебель, фантастические люстры и картины с Мухаммедом Али. В общем, Кравиц говорит, что его дом является воплощением "душевной элегантности", что отражается в интерьере.

Так, в прихожей сразу стоит рояль, в проектировании которого участвовал сам. Поскольку особняк отдает дань памяти матери рок-звезды, то в доме есть небольшой салон с ее фотографиями. В прихожей также стоит винтажный журнальный столик 1970-х годов, пара бронзовых резных деревянных бивней племени Бамилеке середины XX века и винтажные ковры. Также в прихожей можно увидеть подвесную тумбу в стиле брутализма от Пола Эванса, примерно 1970 года, голландское зеркало XVII века, резную маску Songye, изысканный светильник-бра и фотографии известного фотографа Леонарда Фрида.

Прихожая в доме Ленни Кравица – больше в галерее

Одна из спален на первом этаже имеет действительно королевский вид. Здесь и зеркало Людовика XVI, и люстра от бренда Baccarat, и старинные берберские ковры. Главным акцентом является невероятная кровать и тумбы в теплых горчичных оттенках.



Королевская спальня в доме Ленни Кравица / Фото Architectural Digest

В доме есть библиотека, которая очень важна для звезды, ведь в ней хранятся книги, принадлежавшие его матери. В библиотеке также удачно сочетается винтажная мебель 1970-х годов с современным декором.

Та же эстетика продолжается и в столовой. Здесь Ленни Кравиц любит устраивать званые ужины, приглашать гостей из самых разных слоев общества. Акцентом роскошной столовой является портрет дедушки рок-звезды. Именно он стал для Ленни той фигурой, которая вдохновляла на творчество.

Интерьер дома Ленни Кравица – больше в галерее

На нижнем этаже поместья – рабочая зона Ленни Кравица. Здесь расположены студия рок-звезды и настоящий подвальный клуб. Это место особое для Кравица, ведь он считает его сердцем и душой дома.



Ленни Кравиц в своем подвальном клубе / Фото Architectural Digest



Подвальный клуб Ленни Кравица / Фото Architectural Digest

Завораживает не только особняк, но и сад, расположенный рядом. Он напоминает настоящие джунгли, но главной особенностью является резная деревянная скульптура народа Мумуйе из Нигерии.



Сад Ленни Кравица / Фото Architectural Digest

Ранее журналисты посетили дом известного дизайнера Томми Хилфигера. Он провел экскурсию по своему особняку в Палм-Бич и рассказал, чем особый дизайн интерьера.