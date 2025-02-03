Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Architectural Digest.

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Средиземноморская роскошь в доме известного дизайнера

Томми и Ди Хилфигер живут в особняке, который расположен в Палм-Бич, штат Флорида. Увидев дом на берегу океана в 2017 году, супруги дизайнеров влюбились в него и захотели переехать.



Дом Томми и Ди Хилфигер / Фото Douglas Friedman, Architectural Digest

Так, дом в средиземноморском стиле имеет площадь около 465 квадратных метров. Построенный в 2006 году роскошный особняк имеет 3 спальни. Главными его особенностями являются изысканные колонны, арочные потолки и зеленые оазисы, которые наполняют каждый уголок поместья. Томми Хилфигера особенно покорило то, что дом построен по образцу многих старых имений Палм-Бич, которые имеют внутренний двор.



Внутренний двор особняка / Фото Douglas Friedman, Architectural Digest

Ди Хилфигер поделилась, что сразу захотела жить в особняке, когда увидела внутренний двор. Коралловые камни, арки, камин на открытом воздухе создают невероятную атмосферу.

Когда пара дизайнеров приобрела особняк, то он был украшен в темных цветах. Кроме того, красное дерево, массивные жалюзи, произведения искусства, драпировки, восточные ковры и обои с узорами делали атмосферу "тяжелой". Зато Хилфигеры сделали дом светлым, что подарило ему новую легкую атмосферу.

Дом Томми Хилфигера внутри: смотрите видео

Сам дом сочетает в себе французский, марокканский и испанский стили. Кроме того, невероятного шика средиземноморскому особняку Хилфигеров добавляет сочетание современных и винтажных элементов.

Где живет дизайнер Томми Хилфигер – больше в галерее

Особенностью дома Хилфигеров является то, что есть открытый доступ к воде. По словам дизайнера, он имеет гидроциклы и любит с женой покорять волны.



Томми Хилфигер вместе с женой катается на гидроцикле возле дома / Фото Douglas Friedman, Architectural Digest

Весь дом дизайнера выполнен в светлых оттенках. Колонны и высокие арочные потолки добавляют особняку роскоши и наполняют его средиземноморским стилем. Эту эстетику подчеркивает нежный декор морской тематики.