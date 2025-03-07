Возможно, такой кухне позавидовали бы и люксовые рестораны. Чем особенный дизайн кухни звездной четы Бекхэмов – сообщает 24 Канал со ссылкой на HELLO! Magazine.

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Чем отличается кухня Бекхэмов

Как и в любом доме, кухня – это сердце дома. В доме звездной четы эта комната имеет профессиональный вид, будто это часть мишленовского ресторана.

Недавно Дэвид Бекхэм опубликовал в инстаграме видео, как он готовит блины. Эти кадры позволили лучше разглядеть интерьер комнаты.

Дэвид Бекхэм готовит блины на своей кухне: смотрите видео

Так, в центре кухни расположен деревянный остров со встроенной раковиной и большой поверхностью для приготовления пищи. Над ним висит ряд кастрюль и сковородок, будто как для настоящего шеф-повара.

На кухне также можно увидеть кучу техники, которая облегчает процесс приготовления пищи. Здесь и профессиональный духовой шкаф, и различные варочные поверхности, и фритюрницы, и куча другой мелкой техники.

Кроме того, на кухне идеально сочетаются разные материалы. Особый акцент уделяется стали, а теплая подсветка создает уютную атмосферу. Интересно, что шкафы кухни настолько высокие, что Виктории Бекхэм приходится пользоваться специальной лестницей, чтобы добраться верхних полок.

Что касается остального пространства, то кухня оформлена в оливково-зеленом и кремовом оттенках. В сочетании с деревом создается невероятно роскошный дизайн, который завораживает сеть.