Протягом багатьох років не втрачає свою актуальність бруківка, зроблена своїми руками. Звичайний бетонний розчин та пакети дозволяють додати подвір'ю затишку та створити зручні стежинки.

На своєму ютуб-каналі користувач @cherkes_slav поділився детальною інструкцією та розповів, як правильно приготувати розчин для бруківки.

Як зробити бруківку своїми руками?

Тренд на бруківку, зроблену своїми руками, виник ще кілька років тому. Однак до сьогодні не втрачає актуальності, адже це бюджетне рішення, яке легко втілити.

Щоб зробити бруківку своїми руками, знадобляться:

1 відро цементу (краще обирати М-500),

5 відер піску,

100 грамів пластифікатора.

Цікаво. Дехто додає також до розчину 1 відро води, однак автор цього відео не згадував про це. Також в іншому відео автор заявив, що робив іншу суміш: 1 відро цементу, 3 відра піску, відро щебеню, 100 грамів пластифікатора.

Усі інгредієнти треба ретельно змішати та розкласти по пакетах, сформувавши невеликі кульки. На підготовлену поверхню без трави та насип з щебеню слід укладати пакети, формуючи рівні камінці.

Коли камінці застигнуть, пакетики слід обробити пальником. За словами автора, з однієї суміші виходить близько 70 – 80 пакетиків.

Автор відео зауважив, що бруківка з пакетиків простояла вже рік і ніяк не деформувалася. На поверхні не утворилося жодних сколів чи тріщин.

