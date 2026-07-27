Рідко хто вкладається: як правильно розрахувати бюджет на ремонт та уникнути перевитрат

Плануючи ремонт, більшість власників квартир складають кошторис і сподіваються не виходити за його межі. Проте на практиці це вдається далеко не всім. Непередбачені витрати виникають майже в кожному проєкті – особливо якщо ремонт роблять уперше.

24 Канал поспілкувався з львів'янкою Наталією, яка разом із чоловіком нещодавно завершила свій перший ремонт у новобудові. Вона розповіла, як їм вдалося уникнути значних перевитрат і що варто врахувати ще на етапі планування.

Чому бюджет ремонту часто зростає?

За словами Наталії, рідко кому вдається повністю вкластися в початковий бюджет, особливо коли йдеться про ремонт "з нуля". Водночас їхній досвід виявився більш вдалим, адже подружжя заздалегідь врахувало витрати, про які багато хто згадує вже під час робіт.

Особисто у нас не було перевитрат, бо ми мали розуміння, що потрібно буде додатково платити за доставку, за підняття на поверх. Тому у нас значних перевитрат не було,

– розповіла Наталія.

Саме ці, на перший погляд, дрібні витрати часто стають несподіванкою для тих, хто вперше облаштовує власне житло.



Як правильно розрахувати бюджет на ремонт та уникнути перевитрат / Фото Unsplash

Які витрати найчастіше забувають врахувати?

Експерти зазначають, що під час складання бюджету багато людей враховують лише вартість матеріалів і роботи майстрів. Однак остаточна сума майже завжди більша. До додаткових витрат можуть належати:

доставка будівельних матеріалів;

підйом матеріалів на поверх;

вивезення будівельного сміття;

оренда інструментів або обладнання;

додаткові матеріали, яких не вистачило під час ремонту;

непередбачені роботи, що виявилися вже після демонтажу.

Саме через такі витрати кошторис нерідко збільшується на десятки тисяч гривень. Будівельники радять ще до початку ремонту закладати резервний бюджет. Найчастіше рекомендують залишити 10 – 20% від загальної вартості ремонту на непередбачені витрати.

Важливо! Якщо запланований бюджет становить 800 тисяч гривень, варто одразу передбачити ще 80 – 160 тисяч гривень резерву. Якщо ці кошти не знадобляться, їх можна використати на меблі, декор або побутову техніку.

Також фахівці радять ще до старту робіт попросити майстрів скласти максимально детальний кошторис із зазначенням усіх додаткових послуг. Це допоможе уникнути ситуацій, коли за доставку, занесення матеріалів чи дрібні монтажні роботи доводиться доплачувати вже в процесі ремонту.

Досвід Наталії показує, що головний секрет економії полягає не лише у пошуку дешевших матеріалів. Не менш важливо заздалегідь продумати всі етапи ремонту та чесно оцінити майбутні витрати. Саме детальне планування, увага до дрібниць і фінансовий резерв допомагають пройти ремонт без неприємних сюрпризів і не виходити далеко за межі запланованого бюджету.